全年稻作較去年減約6千公頃 農業部：2期作價格歷年最高

農糧署副署長黃昭興表示，預估今年全年稻米面積約有23.4萬公頃，較去年減少6千公頃。（資料照）

我國主要糧食生產以稻米為主，農業部農糧署副署長黃昭興表示，預估全年稻作面積約有23.4萬公頃，較去年減少6千公頃，其中今年2期作價格每百台斤逾1200元，截至昨日，全國平均價格約為1250元左右，價格是歷年最高。

農業部農糧署東部分署今舉行「114年度『來去臺東，穗稻飽』縱谷好米整合行銷活動」記者會，黃昭興會後接受媒體聯訪時表示，農糧署今年推出的「1集、2轉、3加3」，鼓勵公糧農民加入集團產區，每公頃加碼獎勵金1萬元，一期作轉旱作每公頃加2萬元等，預計在3年內讓稻農乾穀每公斤收益價格再拉高3元，是希望農友無須依靠公糧支持收益，可以由集團產區按照市場導向生產優質好米，讓好米更多、消費者更喜歡。

請繼續往下閱讀...

黃昭興續指，今年集團共產出3萬9000公頃，其中台東就佔了全國集團產區的1/4面積，也就是有1萬270公頃。台東水稻80％採用集團栽培方式生產，因此稻米價格是全國最高，但也讓消費者吃到更好的米、農民收益增加、公糧收購，是3贏的政策。

黃昭興表示，預估今年全年稻米面積約有23.4萬公頃，以1套稻米來看，約為120萬噸產量；今年全年稻作面積較去年減少6千公頃，不過，今年集團面積增加4千公頃種稻，其中2千公頃原先是用來繳交公糧的稻米，今年特別嘗試參加集團產區，因此該區農民收益應為增加。

黃昭興指出，今年2期作價格每百台斤逾1200元，截至昨日，全國平均價格約為1250元左右，價格是歷年最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法