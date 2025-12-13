為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆外木山濱海公廁翻新 打造海岸線友善亮眼公廁

    2025/12/13 16:12 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市翻新外木山04公廁，明亮通風且友善。（基隆市政府提供）

    基隆市翻新外木山04公廁，明亮通風且友善。（基隆市政府提供）

    基隆外木山海岸線是慢跑、健走和騎自行車最佳路線，假日休閒人潮多，過去常有民眾反映「04公廁」有味道、潮濕及昏暗，環保局向環境部爭取補助經費，改善翻新外木山04公廁，導入無障礙友善設施、通風採光設計，民眾說明亮又乾淨。

    環保局長馬仲豪說，這次翻新除了更新硬體設備，也考量不同族群需求，包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享舒適便利的如廁環境。

    環保局向環境部爭取195萬元補助，翻修外木山04公廁，全新的公廁以「無味、無障礙、無壓力」規劃，改善過去給人「濕、臭、髒」印象，並導入友善設施與通風採光設計。

    男廁每座小便斗上都設立隔板，廁間內設置緊急求救鈴，蹲式馬桶、洗手台旁有增加扶手，方便長者使用，廁所動線空間大且無障礙，成為海岸線優質亮眼的公廁。

    環保局也表示，公廁不能只靠管理單位的維護，更需要市民共同維護，才能讓每位使用者都感受到基隆城市美學與友善服務的用心。

    基隆市翻新外木山04公廁，導入友善與彩光設計。（基隆市政府提供）

    基隆市翻新外木山04公廁，導入友善與彩光設計。（基隆市政府提供）

    基隆市翻新外木山04公廁，設有無障礙設施，方便長者使用且空間寬敞。（基隆市政府提供）

    基隆市翻新外木山04公廁，設有無障礙設施，方便長者使用且空間寬敞。（基隆市政府提供）

