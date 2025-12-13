愛心與專業穩定城市力量 南市表揚202位「托育之星」

南市社會局今日舉「托育之星嘉年華暨表揚活動」，表揚優良托育人員、托育服務中心及親子悠遊館人員。（社會局提供）

為肯定托育人員長期投入幼兒照顧工作的專業與付出，台南市政府今（13）日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，表揚202位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝其多年來在托育服務第一線的辛勞與貢獻。

截至今年11月，台南市共有2055名合格登記居家托育人員，並設有居家托育服務中心、公私立托嬰中心及親子館，形成穩定且完整的育兒支持網絡。這次獲獎人員多年深耕托育現場，展現高度專業與穩定服務品質，是托育體系中最值得信賴的力量。

請繼續往下閱讀...

社會局長郭乃文表示，面對少子化趨勢，完善的托育支持體系是城市發展的重要基礎，而托育人員正是維繫家庭運作與社會穩定的關鍵角色。托育人員以專業與愛心陪伴孩子成長，讓家長能安心工作，也為城市注入穩定而溫暖的力量。

郭乃文表示，托育工作的價值不僅在於服務年資，更來自持續學習與專業精進。隨著全國新生兒人數逐年下降，每一位孩子的成長都格外珍貴，托育人員肩負陪伴下一代成長的重要責任，其用心與付出值得社會高度肯定。

活動現場亦安排團隊合作型趣味競賽，吸引35組托育人員及托育機構參與，透過互動交流與合作，促進不同單位間的連結與觀摩，展現台南托育服務體系的專業能量。

南市社會局長郭乃文（中）頒獎表揚資深優良托育人員與單位。（社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法