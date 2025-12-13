浪漫邂逅雙子座流星雨！「冬之銀河變奏曲」今社頂登場 絕美暗空吸客

備受期待的年度天文盛會「屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，昨在墾丁社頂自然公園浪漫登場。（施世治提提供）

備受期待的年度天文盛會「屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，今在墾丁社頂自然公園浪漫登場。屏縣府選在雙子座流星雨極大期前夕，走進這片全台珍貴的低光害「暗空淨土」，在草地音樂與星空市集的陪伴下，仰望冬季銀河與劃破天際的流星，展現屏東發展星空觀光的獨特魅力。

活動從傍晚的草地瑜伽揭開序幕，隨著暮色低垂，現場氣氛逐漸轉為浪漫。由「屏聯管銅管五重奏」帶來的「星空變奏曲」，以輕柔的爵士旋律迴盪在社頂的珊瑚礁林間，讓遊客沈浸在聽覺與視覺的雙重饗宴。現場超過20攤的追星市集，匯集了在地社區文創與特色美食，熱鬧氣息與靜謐星空形成絕妙對比，吸引不少追星族與親子遊客提早卡位，體驗「躺在草地看星星」的愜意。

為了深化星空旅遊的質感，今年活動不僅有熱鬧的闖關遊戲，更著重於「永續觀光」。屏縣府交旅處長黃國維見證「好屏聚星」品牌揭牌，並頒發證書給今年通過認證的32家「屏東縣星空友善店家」。黃國維表示，縣府長期推動暗空觀光，核心理念是「暗天不暗地」，透過協助業者改善光環境，不僅減少光害讓星空更清晰，也保護了夜間生態，創造生態與觀星共好的雙贏局面。

屏東星空大使施世治與專業解說團隊也在現場進行星空導覽，帶領民眾辨識冬季星空與欣賞壯麗的銀河。施世治指出，社頂公園視野開闊且光害極低，是觀賞雙子座流星雨的絕佳地點，當流星劃過天際時，現場驚呼聲連連。這場結合自然生態、音樂藝術與天文教育的盛宴，成功將屏東的夜間觀光推向新高度，也讓遊客見證了國境之南不只有陽光沙灘，更有令人屏息的絕美星空。

流星痕劃過夜空。（台灣親子觀星會提供）

