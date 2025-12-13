為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    浪漫邂逅雙子座流星雨！「冬之銀河變奏曲」今社頂登場 絕美暗空吸客

    2025/12/13 15:42 記者蔡宗憲／屏東報導
    備受期待的年度天文盛會「屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，昨在墾丁社頂自然公園浪漫登場。（施世治提提供）

    備受期待的年度天文盛會「屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，昨在墾丁社頂自然公園浪漫登場。（施世治提提供）

    備受期待的年度天文盛會「屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，今在墾丁社頂自然公園浪漫登場。屏縣府選在雙子座流星雨極大期前夕，走進這片全台珍貴的低光害「暗空淨土」，在草地音樂與星空市集的陪伴下，仰望冬季銀河與劃破天際的流星，展現屏東發展星空觀光的獨特魅力。

    活動從傍晚的草地瑜伽揭開序幕，隨著暮色低垂，現場氣氛逐漸轉為浪漫。由「屏聯管銅管五重奏」帶來的「星空變奏曲」，以輕柔的爵士旋律迴盪在社頂的珊瑚礁林間，讓遊客沈浸在聽覺與視覺的雙重饗宴。現場超過20攤的追星市集，匯集了在地社區文創與特色美食，熱鬧氣息與靜謐星空形成絕妙對比，吸引不少追星族與親子遊客提早卡位，體驗「躺在草地看星星」的愜意。

    為了深化星空旅遊的質感，今年活動不僅有熱鬧的闖關遊戲，更著重於「永續觀光」。屏縣府交旅處長黃國維見證「好屏聚星」品牌揭牌，並頒發證書給今年通過認證的32家「屏東縣星空友善店家」。黃國維表示，縣府長期推動暗空觀光，核心理念是「暗天不暗地」，透過協助業者改善光環境，不僅減少光害讓星空更清晰，也保護了夜間生態，創造生態與觀星共好的雙贏局面。

    屏東星空大使施世治與專業解說團隊也在現場進行星空導覽，帶領民眾辨識冬季星空與欣賞壯麗的銀河。施世治指出，社頂公園視野開闊且光害極低，是觀賞雙子座流星雨的絕佳地點，當流星劃過天際時，現場驚呼聲連連。這場結合自然生態、音樂藝術與天文教育的盛宴，成功將屏東的夜間觀光推向新高度，也讓遊客見證了國境之南不只有陽光沙灘，更有令人屏息的絕美星空。

    流星痕劃過夜空。（台灣親子觀星會提供）

    流星痕劃過夜空。（台灣親子觀星會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播