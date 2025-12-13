為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南總舖師四季辦桌冬季場登場 明年將續辦

    2025/12/13 15:15 記者劉婉君／台南報導
    台南總舖師四季辦桌冬季場在台南山上花園水道博物館上菜。（記者劉婉君攝）

    台南總舖師四季辦桌冬季場，今（13）日中午在台南山上花園水道博物館上菜，席開100桌，在國定古蹟園區內，品嚐當季在地食材烹調的美食。

    由於4場辦桌活動反應都相當熱烈，台南市觀光旅遊局已著手規劃明年續辦的場次，相關訊息將會在明年農曆年後公布。

    台南總舖師四季辦桌分別在4個不同觀光景點舉辦，繼柳營德元埤荷蘭村、安南區四草大眾廟前廣場、奇美博物館等地，壓軸的冬季場於山上花園水道博物館的巴爾頓大道舉行，來自學甲的總舖師高振文，與善化新萬香餐廳第3代李益仲，以無菜單形式分別上菜。市長黃偉哲也到場與民眾共享這場台南風土盛宴。

    高振文為首屆環球廚師．名廚會員挑戰賽全場總冠軍，獲多項國際料理大獎，也具有國際評審經驗，以現代技法、在地食材，呈現兼具創意與古早味風味的料理，以及運用後壁米等食材的粵菜金湯秋蟹脆米。

    李益仲擅長以深厚技藝呈現正統台南宴席文化，運用善化芝麻、將軍紅蘿蔔及蘆筍、麻豆柚子醬、新化地瓜等食材，讓民眾品嚐冬日風味。

    由於山上水道博物館為國定古蹟，園區內無法使用明火，2位總舖師與團隊只能分別在園區門口及停車場烹調，且宴席受限場地，每排只能排放2桌，全場100桌長達2、300公尺，上菜距離相當長，成為最大的考驗。不過，在古蹟園區吃辦桌，來自永康的陳先生與1桌來自善化的民眾都說，「很新鮮，不錯！」

    台南總舖師四季辦桌冬季場由善化李益仲（左）、學甲高振文（中）2位總舖師以無菜單形式上菜。（記者劉婉君攝）

    高振文為首屆環球廚神．名廚會員挑戰賽總冠軍。（記者劉婉君攝）

    李益仲為善化新萬香辦桌世家第3代。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（立者前）也到場與民眾互動．共享。（記者劉婉君攝）

    台南總舖師四季辦桌冬季場在台南山上花園水道博物館舉行。（記者劉婉君攝）

