日本驚見「六腳馬」原因曝光！ 台日網友笑到崩潰

馬術場一場有趣的意外，讓台日網友笑瘋。（取自IG「junsu4724」）

馬術場一場有趣的意外，讓台日網友笑瘋。一名日本網友近日在IG分享自己在訓練場進行馬術訓練時發生的影片。當時他騎乘的馬匹不斷想把他從身上甩下來，而他則是努力想維持姿勢，最後堅持不住倒下前，還以手撐地在馬首前隨著馬的節奏「爬」了一小段路，畫面像極一批擁有六隻腳的馬，影片曝光後笑瘋網友。

日本網友「junsu4724」10日在IG上發布這段影片，只見他在馬術場騎乘一批栗色馬匹時，該馬匹看似不喜歡被他騎乘，不斷想把他從身上甩下來，而該名網友則拚命想穩住姿勢，但最後仍不敵馬匹。不過在被甩下來之前，他還做出拚死一搏，上半身都已經被甩到馬首之前，還奮力用雙手撐在地上隨著馬匹的節奏「爬了一段距離」，滑稽場景讓一旁拍攝友人笑到崩潰。而該網友發布這段影片後，也幽默表示：「如果奧運有這項新項目，搞不好我會被選入日本代表隊喔！」

這部影片才發布2天，立刻在IG上獲超過1200萬次的觀看，也有日本網友在Threads上轉PO了這段影片，讓這段影片也傳到台灣。

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「笑到眼淚噴出來」、「六隻腳的馬真的太好笑了」、「雖然很危險，但真的把我逗笑了」、「新品種的馬」、「動作太一致了」、「這很危險，疫點都不好笑，哈哈哈哈哈，可是真的好好笑」、「這應該獲得今年IG最好笑獎」。

