    三峽區農會「碧萃茶飲」開幕 農會首創經營手搖飲店

    2025/12/13 15:34 記者翁聿煌／新北報導
    新北市三峽區農會結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽區農會結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長陳純敬13日出席三峽區農會「碧萃茶飲」開幕剪綵儀式，三峽區農會為全台第一家成立的農會，也是第一家引進茶改場技轉技術「次世代速萃茶飲加工技術」經營手搖飲店的農會，即日起邀請大家來三峽品嚐農會用在地農特產精心製作的茶飲及餐點，還可購買農會美味伴手禮。

    新北市農業局指出，「碧萃茶飲」店內使用的茶飲原料是透過「次世代速萃茶飲加工技術」進行加工，其中關鍵新製程「濕裁切加工技術」以新鮮茶葉加工，可有效去除茶葉耗損，減少茶葉在傳統製程中的損耗成本，並可用較少的茶原料沖泡出更多量的茶，茶葉並由青農黃耀寬及其他本地農友提供，有效強化國產茶葉原料於市場競爭優勢。

    農業局說，由新技術製成的碧螺春、蜜香紅茶及花果草本茶手搖飲，茶湯醇厚清透、風味鮮爽甘甜不加糖也甘甜；另外也有販售青農陳冠樺蜂蜜製作的蜂蜜氣泡飲，由三峽碧螺春及蜜香紅茶製成的霜淇淋，以及由花蓮吉安鄉農會使用全台10家農會農特產製成的「台灣拾味冰品禮盒」等產品約20種。

    三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即日起至12月21日為止，農會推出系列開幕優惠活動，想了解更多三峽區農會「碧萃茶飲」的開幕好康優惠可上新北市政府農業局稼日蒔光臉書粉專https://www.facebook.com/agr.ntpc或三峽區農會臉書https://www.facebook.com/chat.for.tea/?locale=zh_TW查詢。

    三峽區農會打造農會品牌旗艦據點「樂森活」13日開幕。（記者翁聿煌攝）

    三峽區農會打造農會品牌旗艦據點「樂森活」13日開幕。（記者翁聿煌攝）

    三峽區農會「碧萃茶飲」開幕，農會首創引進「速萃茶飲技術」經營手搖飲店。（記者翁聿煌攝）

    三峽區農會「碧萃茶飲」開幕，農會首創引進「速萃茶飲技術」經營手搖飲店。（記者翁聿煌攝）

