高市府評估「免裝籠、繫牽繩」寵物友善公車

台北捷運限定寵物友善列車，毛小孩在車上自由散步交朋友。（資料照）

毛小孩外出有福了!高市府今（13）日舉行第四屆青年事務委員會，青年委員認為高雄公車寵物運輸規範太嚴格；對此，交通局回應說，將研議放寬公車寵物籠具尺寸限制，並參考外縣市試辦成果，通盤評估「免裝籠、繫牽繩」寵物友善公車的可行性。

高市府第四屆青年事務委員會今天召開第四次委員會議，由副秘書長張家興主持，會中聚焦「高雄市推動寵物友善（免裝籠）公車試辦計畫」與「提升高雄市寵物殯葬服務可近性與資訊透明度」兩大提案。

會中，青年委員對現行公車寵物運輸規範提出看法，指高雄規定較雙北及台鐵更嚴格，籠具的體積限制可能降低中大型犬隻外出與認養意願，建議市府可參考他縣市「免裝籠、繫牽繩」的試辦經驗，評估合適路線並訂定完善的管理及安全規範，提升寵物家庭搭乘大眾運輸的意願與便利性，同時也能改善流浪動物認養率。

針對「寵物友善公車」提案，交通局回應說，將研議放寬公車寵物籠具尺寸限制，並參考外縣市試辦成果，通盤評估「免裝籠、繫牽繩」寵物友善公車的可行性，並著手研議適合寵物活動公園的公車路線及時段，進行試營運。若試辦上路，也將結合交通APP與資訊平台標示友善路線及班次，協助市民辨識；動保處則承諾，將協助制定乘車規範、推動飼主教育與駕駛員訓練等配套。

另一項提案則關注寵物殯葬服務的可近性與資訊透明度，提案指出，高雄市公立寵物殯葬設施功能單一、使用率低，且目前多數業者尚未完成登記，恐於2026年底面臨「全面違法」風險。青委建議，動保處應建立透明化「輔導中及合格業者名單」查詢平台，降低違法業者可能帶來的空污與公安疑慮。

對此，動保處表示將優先輔導民間業者完成合法登記，預計於明年11月《高雄市寵物生命紀念自治條例》施行前，至少有兩家民營合法業者投入營運，市府也將公告合格業者清單。

青年委員郭武嚳（中）說明「免裝籠公車」提案，以提升寵物家庭搭乘公共運輸的便利性。（青年局提供）

