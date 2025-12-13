怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

淡江大橋興建過程中，為避免主橋塔混凝土產生溫度裂縫，工程動員70台預拌車、6台泵送車以及400人次輪班施作，連續澆置93小時，長達4天3夜不中斷。。（公路局提供）

即將在明年5月12日通車的淡江大橋是許多民眾的期待，建造單位交通部公路局近期陸續公布建造秘辛。公路局指出，為了避免主橋塔混凝土產生溫度裂縫，必須要一次連續澆置，工程動員70台預拌車、6台泵送車以及400人次輪班施作，連續澆置93小時，長達4天3夜不中斷。

淡江大橋大橋主體由交通部公路局承辦、建造、業管、維修養護，新北市政府負責淡水和八里的聯外道路。公路局指出，為了支撐高達211.4公尺的主橋塔，主橋塔基礎長77公尺、寬45公尺、厚5公尺，面積相當於一座國小200公尺操場，體積高達1.5萬立方公尺。

公路局指出，鋼筋是支撐力量的重要骨架，主橋塔基礎鋼筋配置十分密集，上下層各配置雙向6層鋼筋，鋼筋量達4117噸，為防止鋼筋倒塌，並提升綁紮作業安全性，工程人員設置型鋼樣架，提供鋼筋穩固支撐與定位功能。

公路局指出，其中很重要的是混凝土溫度控制計畫，主橋塔基礎屬巨積混凝土，必須特別注意混凝土溫度的控制，施工團隊委請台灣營建研究院進行溫控研究，針對各種採用「IP混和水泥」的混凝土配比進行「絕熱溫升試驗」及「數值模型模擬溫度場」，律定不同季節時，混凝土澆置溫度及保溫措施。

工程人員並且在現場設置大型混凝土試體進行「MOCK UP」試驗，監測混凝土最高心溫及心表溫差，驗證溫控計畫可行性。為了避免混凝土產生溫度裂縫，必須要一次連續澆置。

工程動員70台預拌車、6台泵送車，以及400人次輪班施作，連續澆置93小時，長達4天3夜不中斷，確保混凝土輸送穩定、澆置均勻，避免局部溫度異常或產生冷縫。

公路局指出，混凝土澆置完成後，透過3層保溫系統不織布 、保麗龍板（PS板）、防水帆布減緩降溫速度，避免表層冷卻過快而產生裂縫。另外，透過預埋在基礎內的24組溫度計連續監測50天，即時監控溫度，確認混凝土中心最高溫度小於70℃，中心與表面溫差小於20℃，溫度曲線完全符合規範要求。

公路局解釋，混凝土在凝固過程中會釋放大量熱量，被稱為水合熱，當混凝土體積龐大時，散熱會非常緩慢，若熱量無法即時散出，內部溫度會大幅升高，導致內外溫差過大，容易產生溫度裂縫，影響結構安全。當體積達到須採取控制水合熱措施以避免發生溫度裂縫之混凝土，即可稱為「巨積混凝土（Mass Concrete）」。

夜間澆置混凝土。（公路局提供）

白天澆置混凝土。（公路局提供）

混凝土保溫材鋪設過程。（公路局提供）

