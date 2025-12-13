Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽逾1600人起跑 兼做公益、行銷苗栗

Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽今天早上登場，兼做公益、行銷苗栗。（苗縣府提供）

Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽今天早上於苗栗縣通霄鎮登場，吸引超過1600人參與盛會，今年賽事安排攀岩、趣味氣墊、水管工人等多元關卡，苗縣府也與通霄發電廠合作、結合苗栗縣視障者協進會推動「為eye而跑」，參賽者每跑1公里捐10元共累積捐出捐贈達4.2萬協助視障朋友；另外也推薦景點行銷苗栗縣觀光。

苗栗縣政府表示，今年參賽者除國內跑者，還有來自加拿大、韓國、香港等國際選手，動組別分為12公里菁英挑戰組及3公里公益體驗組共超過1600人報名參賽。Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽也延續去年結合苗栗縣視障者協進會推動公益，參賽者每跑1公里主辦單位將捐贈10元支持視障朋友就學與生活需求。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府也藉由盛會行銷觀光，推薦在地的通霄神社、日落大道、心形公路等景點，歡迎參賽者認識苗栗之美，苗縣府也強調，將持續與旅宿及觀光業者合作，打造專屬苗栗的跑旅品牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法