    生活

    Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽逾1600人起跑 兼做公益、行銷苗栗

    2025/12/13 13:43 記者蔡政珉／苗栗報導
    Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽今天早上登場，兼做公益、行銷苗栗。（苗縣府提供）

    Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽今天早上於苗栗縣通霄鎮登場，吸引超過1600人參與盛會，今年賽事安排攀岩、趣味氣墊、水管工人等多元關卡，苗縣府也與通霄發電廠合作、結合苗栗縣視障者協進會推動「為eye而跑」，參賽者每跑1公里捐10元共累積捐出捐贈達4.2萬協助視障朋友；另外也推薦景點行銷苗栗縣觀光。

    苗栗縣政府表示，今年參賽者除國內跑者，還有來自加拿大、韓國、香港等國際選手，動組別分為12公里菁英挑戰組及3公里公益體驗組共超過1600人報名參賽。Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽也延續去年結合苗栗縣視障者協進會推動公益，參賽者每跑1公里主辦單位將捐贈10元支持視障朋友就學與生活需求。

    苗栗縣政府也藉由盛會行銷觀光，推薦在地的通霄神社、日落大道、心形公路等景點，歡迎參賽者認識苗栗之美，苗縣府也強調，將持續與旅宿及觀光業者合作，打造專屬苗栗的跑旅品牌。

