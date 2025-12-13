麥當勞驚見「生雞塊」剝開可見「粉紅色」！ 官方回應了

麥當勞雞塊示意圖。（美聯社）

一名網友昨日發文，表示在麥當勞購買雞塊，回家竟發現裡面是「生的」，他打電話反應，店家卻僅給禮券補償，引發網路討論。對此，麥當勞官方坦承有疏失，將會持續追蹤處理。

一名網友昨日在Threads上發文，並PO出麥當勞雞塊照片。只見被切半的雞塊，中間根本沒熟透，還維持粉紅色的顏色。原PO指出，他已經吞掉了一塊，咬第二塊時吐出來，再剝開另外兩塊，也都是生的。他也透露，已經致電反應，但店家僅要他的地址表示會寄券供下次兌換。

貼文PO出後引發熱議，有超過100萬次瀏覽，並釣出大量「苦主」表示，也曾在麥當勞買到未全熟的雞塊。

綜合媒體報導，麥當勞官方坦承疏失，表示此現象為「產品炸製時間未完全所致。」麥當勞指出，「餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

麥當勞也表示，主管多次與顧客聯繫，希望補送產品、贈送貴賓券，但未能與顧客聯繫上，將持續嘗試與顧客聯繫並退費。

