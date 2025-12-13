為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    麥當勞驚見「生雞塊」剝開可見「粉紅色」！ 官方回應了

    2025/12/13 15:08 即時新聞／綜合報導
    麥當勞雞塊示意圖。（美聯社）

    麥當勞雞塊示意圖。（美聯社）

    一名網友昨日發文，表示在麥當勞購買雞塊，回家竟發現裡面是「生的」，他打電話反應，店家卻僅給禮券補償，引發網路討論。對此，麥當勞官方坦承有疏失，將會持續追蹤處理。

    一名網友昨日在Threads上發文，並PO出麥當勞雞塊照片。只見被切半的雞塊，中間根本沒熟透，還維持粉紅色的顏色。原PO指出，他已經吞掉了一塊，咬第二塊時吐出來，再剝開另外兩塊，也都是生的。他也透露，已經致電反應，但店家僅要他的地址表示會寄券供下次兌換。

    貼文PO出後引發熱議，有超過100萬次瀏覽，並釣出大量「苦主」表示，也曾在麥當勞買到未全熟的雞塊。

    綜合媒體報導，麥當勞官方坦承疏失，表示此現象為「產品炸製時間未完全所致。」麥當勞指出，「餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

    麥當勞也表示，主管多次與顧客聯繫，希望補送產品、贈送貴賓券，但未能與顧客聯繫上，將持續嘗試與顧客聯繫並退費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播