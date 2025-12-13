為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中研院3名下屆院長人選送總統府 預料陳建仁、朱敬一對決

    2025/12/13 13:47 記者林曉雲／台北報導
    中央研究院第13任院長遴選進入最後關頭，中研院今（13）日召開評議會，選出排序推薦名單3人，呈總統賴清德圈選出最終院長人選。（資料照）

    中央研究院第13任院長遴選進入最後關頭，中研院今（13）日召開評議會，選出排序推薦名單3人，呈總統賴清德圈選出最終院長人選。（資料照）

    中央研究院第13任院長遴選進入最後關頭，中研院今（13）日召開第25屆評議會第5次會議，依法從至少4名候選人中選出排序推薦名單3人，呈總統賴清德圈選出最終院長人選，但院長遴選採名單不公開機制。據指出，包括前副總統中研院院士陳建仁、中研院院士朱敬一被列在候選名單中，外界視為主要對決人選，中研院副院長周美吟也名列其中，以陳建仁的呼聲最高。

    現任院長廖俊智任期將於明（2026）年6月20日屆滿，依規定院長任期為5年，可連任1次，該屆遴選作業自今年5月啟動遴選委員會組成程序後正式展開。

    中研院說明，今日會議依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由，經出席評議員充分討論，於表達各種意見後，依中研院院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人，將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

    中研院為國內最高學術研究機構，歷任院長多為國內頂尖科學家或知名學者，其人選備受學界與社會關注，遴選結果預計於總統府完成圈選後對外公布，成為未來5年中研院學術與行政發展的重要里程碑。

    中研院曾說明，院長遴選由獨立的委員會運作，採15名遴選委員，召集人為前院長李遠哲，為求利益迴避，中研院行政主管不能參加，而提名院長名單全採保密機制，不對外公開，遴選委員會11月開會，12月提交給評議會，最後由總統公布院長人選。

    前副總統、中研院院士陳建仁。（資料照）

    前副總統、中研院院士陳建仁。（資料照）

    中研院院士朱敬一。（資料照）

    中研院院士朱敬一。（資料照）

