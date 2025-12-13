高齡後癱、失智柯基遭虐打！ 飼主到案：長期照護身心俱疲

受虐的柯基叫秋刀魚，已經15歲的高齡老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢。（北市動保處提供）

近期社群平台流傳，一名男子對15歲的柯基犬丟東西，並用棍棒揮打，狗嚇到蜷縮在角落，過程中飼主髒話連發，甚至還拿鞋子砸狗，並要脅安樂死，惹怒大批網友，北市動保處獲報後緊急介入安置，男子身份被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人，昨（12）日晚間詹男到案說明，他表示因長期照顧失智犬隻，導致身心疲憊、情緒失控。

北市動保處昨日凌晨接獲通報後迅速介入，動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說，受虐的柯基叫秋刀魚，是已經15歲的高齡老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢，因犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。

請繼續往下閱讀...

陳瑞濱指出，飼主詹先生也在昨天晚間到案陳述說明，表示因為長期照顧失智犬隻，身心疲憊所致情緒失控，後續待醫院驗傷結果，及違法事證釐清後依動物保護法第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物進行裁罰。（15:22更新）

受虐的柯基叫秋刀魚，已經15歲的高齡老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢。（北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法