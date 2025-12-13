12/16新竹縣就業博覽會釋出2300職缺 找工作還可參加抽獎

新竹縣政府12月16日將在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦就業博覽會，總計釋出超過2300個工作機會。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府表示，為協助縣民掌握多元就業機會，下週二（16日）將在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦就業博覽會，邀集包含緯創資通、欣興電子、UNIQLO等40家知名企業設攤徵才，總計釋出超過2300個工作機會，歡迎想求職或轉職的民眾踴躍參加。

縣長楊文科表示，就業博覽會集結科技、製造、服務等各種領域職缺，除了提供企業與求職民眾直接交流面談的機會，也希望透過建置新竹縣的人才媒合平台，有效幫助求職民眾就業，協助企業尋覓優秀人才，期待提升雙方媒合成功的機會。

勞工處長蔡淑貞表示，這次活動特別導入雲端線上叫號系統，求職者可透過手機即時握面試順序，不必現場久候，讓面試流程更便利、媒合更即時。此外，現場打造無障礙友善環境，有輪椅觀眾席、手語翻譯及即時聽打人員駐點服務，打造多元共榮的求職徵才環境，期盼讓身心障礙者找到理想的就業舞台。

為營造輕鬆有趣的參與氛圍，當日除安排精彩舞台表演，更準備超多豐富摸彩好禮，包含iPad、Apple Watch、國際知名品牌吹風機等多項大獎。填寫徵才活動專用履歷表及投遞履歷即可參加抽獎，把好工作跟好運氣一次帶回家!

楊文科表示，新竹縣AI智慧園區自2024年第一家廠商智邦電子營運總部成立、今年5月普生築創大樓開幕、6月緯創資通全球營運總部啟用，到預計2026年完工的義隆電子，預估整座園區能夠帶來4000個就業機會，不僅吸引各式國際大廠進駐、人才湧入，更將成為竹北新地標，擴大新竹縣的產業規模，期望吸引青年返鄉、帶動地方永續發展。

