中央大學管理學院被投訴「惡意誤導招生」校方回應了

中央大學日前宣布與芬蘭阿爾托大學合作推出「高階經營管理碩士在職學位學程」。（中央大學提供）

中央大學管理學院推出「高階經營管理碩士在職學位學程」，有意報考的黃姓學生投訴，學校宣傳時強調學程與芬蘭阿爾托大學（Aalto EE）合作，學生完成修業可取得「兩個EMBA碩士學位」與「雙聯學位」，實則合作對象是阿爾托大學開設的教育公司，學位也僅中央大學授予碩士學位，是「惡意誤導招生」。

中央大學表示，該學程依教育部相關法規設立，相關內容都載明在招生簡章內，部分招生說明場合中，因時間有限，口語說明未臻周延，致使外界產生不同理解，學校深感歉意，「但絕非有意誤導」。

請繼續往下閱讀...

該學程的學費約近百萬元，中央大學招生簡章指出，學程是阿爾托大學下設的高階管理教育公司Aalto EE （ Aalto University Executive Education Ltd. ）合作辦學，完成修業規定，中央大學將授予「管理學碩士學位」，阿爾托大學商學院則授予「結業證明」。

黃姓學生說，中央大學先後於9月13日的校友交流會、11月13日與11月21日在竹北與桃園的招生說明會，宣稱阿爾托大學「給的是碩士學位」、該學程是「雙聯學位」，與簡章不符；過去曾爆類似爭議，教育部要求學校明確說明，學校仍持續宣傳「雙聯學位」等錯誤內容，恐影響學生權益，而負責宣傳者「將招生績效置於誠信倫理之上，是公然挑戰為人師表的道德底線」。

中央大學強調，未來將強化招生說明，確保資訊公開透明，以維護考生權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法