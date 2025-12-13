造訪台糖返日！ 蘋果糖老闆曝最新「戰利品」有亮點

池田喬俊在X上PO出一大箱「戰利品」，並笑稱：「一切超順利！緝毒犬今天也放假。」（取自池田喬俊X）

日本知名糖果店東京林檎製飴所社長池田喬俊，近日因來台狂掃砂糖回日本，驚動兩地海關引發熱議。日前他受邀來台與台糖董事長吳明昌談合作，回國後他又在X上PO出一大箱「戰利品」，並笑稱：「一切超順利！緝毒犬今天也放假。」

池田喬俊9日與吳明昌相談甚歡，並現場製作蘋果糖，台糖人員現場品嘗後都讚不絕口，雙方也將更進一步討論未來的合作模式。

池田喬俊11日在X上貼出一大箱戰利品，可見除了他先前狂掃20多包的精緻細砂糖、精緻特砂糖外，他還帶了「黃金砂糖」、「貳號砂糖」、「黑糖薑母茶」、「本土甘蔗糖」等多款糖。池田喬俊在PO文中也高興表示，他已經安全抵達日本，「一切都超順利，緝毒犬今天也放假」。

其中，吳明昌在會談時曾向池田喬俊介紹，善化糖廠出品的「本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎；此外，「台糖黃金砂糖」更是今年虎尾糖廠最新推出的限定產品，透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。

