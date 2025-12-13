為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    造訪台糖返日！ 蘋果糖老闆曝最新「戰利品」有亮點

    2025/12/13 11:43 即時新聞／綜合報導
    池田喬俊在X上PO出一大箱「戰利品」，並笑稱：「一切超順利！緝毒犬今天也放假。」（取自池田喬俊X）

    池田喬俊在X上PO出一大箱「戰利品」，並笑稱：「一切超順利！緝毒犬今天也放假。」（取自池田喬俊X）

    日本知名糖果店東京林檎製飴所社長池田喬俊，近日因來台狂掃砂糖回日本，驚動兩地海關引發熱議。日前他受邀來台與台糖董事長吳明昌談合作，回國後他又在X上PO出一大箱「戰利品」，並笑稱：「一切超順利！緝毒犬今天也放假。」

    池田喬俊9日與吳明昌相談甚歡，並現場製作蘋果糖，台糖人員現場品嘗後都讚不絕口，雙方也將更進一步討論未來的合作模式。

    池田喬俊11日在X上貼出一大箱戰利品，可見除了他先前狂掃20多包的精緻細砂糖、精緻特砂糖外，他還帶了「黃金砂糖」、「貳號砂糖」、「黑糖薑母茶」、「本土甘蔗糖」等多款糖。池田喬俊在PO文中也高興表示，他已經安全抵達日本，「一切都超順利，緝毒犬今天也放假」。

    其中，吳明昌在會談時曾向池田喬俊介紹，善化糖廠出品的「本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎；此外，「台糖黃金砂糖」更是今年虎尾糖廠最新推出的限定產品，透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播