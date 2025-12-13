台東縣有地停車場供馬偕建醫護宿舍 居民控權益被犧牲

緊鄰鯉魚山的停車場是台東縣有地，出租給馬偕醫院改建醫護宿舍。（記者黃明堂攝）

為協助台東馬偕醫院興建醫護宿舍，縣府將提供兩筆目前做為公共停車場的縣有土地供院方承租興建，點燃社區居民怒火，認為排擠社區停車需求，縣議員李建智昨天在議會提出復議案，試圖對日前通過的縣有地出租案翻案，但未獲足夠附議而失敗。多位議員認為縣府應再找停車空間，解決民眾需求。

李建智指出，長沙國宅一帶本就面臨極限的停車空間，若將台東段2568、2545-3地號這兩百多坪土地再提供給馬偕醫院興建醫護宿舍，將嚴重擠壓居民僅存的生活空間。他強調，馬偕本身已有土地和既定的設施，不應再犧牲公有地來滿足其擴建需求。

復議案除提案人外尚須6位議員附議才能成立，現場清點僅有5位議員表態支持，復議案最終未能成功立案。議員張國洲、林參天與蔡玉玲認為支持馬偕建設是為了提升台東的醫療品質，留住關鍵醫護人才，其重要性不容忽視。但他們同時也認同居民的擔憂，建議縣府應另覓土地來解決停車問題，或積極協調馬偕醫院開放其地下停車場供周邊居民使用。

簡維國指出，公共政策應以大眾利益為依歸，縣府必須主動作為，不該讓停車問題成為醫療進步的阻礙。黃治維則說，縣府與馬偕對於未來大樓的規劃和設計仍有廣泛的討論空間，敦促縣府必須從中取得「大眾停車空間」與「醫療建設」之間的平衡。

