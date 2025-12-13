「全台最大垃圾山」打包 中市在地議員批大里垃圾山僅減1/5

全台最大垃圾山「大里垃圾山」開始打包。（圖：市府提供）

有「全台最大垃圾山」之稱的台中大里掩埋場堆置40萬噸垃圾，環境惡臭髒亂，地方怨聲載道多年，台中市環保局近日終於啟動打包計劃，在地市議員張芬郁質疑，市府拖了快一年終於打包，卻只計畫打包8萬噸垃圾及做3萬噸固體再生燃料（SRF），大里垃圾山僅能去化1/5，要求在文山焚化爐汰舊換新以前，運用環保基金延續計畫加速去化。

環保局環境設施大隊長蔡德一表示，自11月27日進行打包試車截至12月7日止，優先清理場內長期裸露垃圾，已打包1439噸垃圾，產出1149顆打包物，計畫將執行至2027年，SRF也可在明年7月啟動，明年起中央開放廚餘養豬1年，可讓大里垃圾掩埋場的堆置量不再增加；另文山焚化爐BOT案已簽約，會加速推動改建。

張芬郁表示，台中文山焚化爐老舊，改建被盧市府一再延宕，迄今未能啟動改建，每年約有7萬噸垃圾無法消化，市府把燒不完的垃圾長期堆置在大里垃圾掩埋場，至今已堆疊40萬噸，形成高不可攀的垃圾山。

張芬郁說，環保局今年編列1億3000元經費進行垃圾篩分打包計畫，另編3億元進行「固體再生燃料（SRF）設置計畫」，相關計畫竟也跟著大延宕，今年都快結束了，打也計畫才終於在最近啟動，SRF更要拖到明年7月才能上線，根本無視大里人的感受。

張芬郁指出，環保局曾估計大里垃圾山要到2042年才能完全去化，目前環保局計畫一年打包8萬噸垃圾，40萬噸大里垃圾山等於僅能處理掉1/5，她要求環保局評估在SRF加入運作後，若成效良好，必須延續計畫，加速大里垃圾山去化時程，否則焚化爐必須新增消化每日不能養豬的廚餘300噸，恐會有更多燒不完的垃圾持續堆進大里垃圾山。

環保局表示，考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，大里掩埋場現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。

