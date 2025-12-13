為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北馬12/21登場！ 新生高架橋這處交管 前往大直、內湖提前改道

    2025/12/13 10:46 記者甘孟霖／台北報導
    台北馬拉松北安匝道封閉管制圖。（北市體育局提供）

    一年一度田徑盛事台北馬拉松將於12月21日上午舉行，台北市體育局介紹，為提升賽道路線順暢度與選手參賽品質，今年圓山段賽道將導入全、半馬分流措施，配合相關動線調整，新生高架橋北安路匝道（北上）將於當日上午7時至9時30分實施交通管制。提醒前往大直、內湖方向車輛，請提前改道大直橋或自強隧道。

    北市府表示，交通管制期間，原經由新生高架橋前往大直或內湖車輛，建議提早至民生東路或長安東路下匝道，透過復興北路及大直橋前往；或新生高架橋北上到底通河街下匝道，透過至善路及自強隧道前往；至於從中山北路四段南下前往車輛，可透過圓山飯店引道接北安路調撥車道前往大直或內湖；欲前往圓山飯店車輛，仍可透過中山北路四段南下接圓山飯店引道抵達。

    市府指出，此次優化調整動線，源自於大會觀察近年圓山段賽道半馬領先選手常在該處追上全馬後段選手，造成跑者爭道情形，產生安全疑慮。因此本屆賽事首次於中山橋尾段導入明確的全、半馬分流，半馬組維持行經北安路機慢車道，全馬組則改跑快車道內側兩線道（中山北路4段之中山橋至北安路段），快車道外側兩線道供一般車輛通行，讓動線更清晰。

    體育局表示，去年台北馬取得世界田徑總會金標籤認證後，報名熱度持續提升。本屆賽事共吸引56個國家、4665位國際跑者參與，總參賽名額達2萬8000人，中籤率約2成7；今年台北馬自台北市政府前廣場起跑，途經國父紀念館、景福門、自由廣場、國家音樂廳、南門 （麗正門）、小南門 （重熙門）、西門商圈、北門（承恩門）、台北車站、總統府、花博公園、台北市立美術館、南港展覽館、臺北田徑場及台北小巨蛋等城市地標，讓選手在挑戰自我之餘，也能深度感受台北的城市魅力。

