為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家庭婦幼關懷協會舉辦公益園遊會 所得捐三社福團體 另捐獎助學金及AED

    2025/12/13 10:54 記者翁聿煌／新北報導
    羅文瑛代表協會捐贈2萬元清寒獎助學金給集美國小 由主任陳冠宇（右2）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    羅文瑛代表協會捐贈2萬元清寒獎助學金給集美國小 由主任陳冠宇（右2）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛發起「擁抱愛從心開始」公益園遊會，13日上午在三重向日葵廣場舉辦，園遊會所得全部捐給創世基金會、芥菜種育幼院和新北智障者家長協會等3個社福團體；另捐2萬元給三重集美國小做為清寒獎助學金，以及一部AED給二重疏洪道微風運河旁的百姓公廟，做為附近運動民眾緊急救援用。

    曾任三重女子獅子會第五屆會長和現任新北市警察志工大隊顧問的羅文瑛，在三重開設大福幼兒園，從事幼教35年，並創立三重市幼兒教保協會，當選創會理事長，在新北市推動公共托育政策後，羅文瑛又籌組成立社團法人家庭婦幼關懷協會，並擔任理事長，積極投入雙北嬰幼兒教育。

    羅文瑛表示，這次公益園遊會是結合協會旗下7家公托，包含新北市保順、過田、興化、五興、新洲五家公托中心和台北市大直及永樂兩家公托家園一起合辦，同時感謝林沛瀅助產所支援子宮抹片車及恩主公醫院乳房篩檢車，為現場參與的婦女做免費篩檢；新北市理燙髮美容職業工會提供義剪，三重分局也派出哈雷車協助宣導防詐騙，公益園遊會全部所得將捐贈給創世基金會等3個社福團體。

    社會局副局長許秀能和議員李翁月娥、彭佳芸等民代到場參與，許秀能表示，羅文瑛不僅熱愛嬰幼兒教育，還承辦雙北多家公托中心和家園，聘用專業保育員為嬰幼兒提供優質的托育服務，減輕家長的照顧壓力，同時熱心社會公益，園遊會公益所得也全部捐作愛心，令人感佩。

    理事長羅文瑛（左6）代表協會捐贈AED給五股百姓公 由副主委林慶同（右4）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    理事長羅文瑛（左6）代表協會捐贈AED給五股百姓公 由副主委林慶同（右4）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播