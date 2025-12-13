為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東延平鄉藝語同心成果展 族語、農產、技藝交織部落故事

    2025/12/13 10:51 記者黃明堂／台東報導
    台東縣延平鄉公所今天舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展。（記者黃明堂攝）

    台東縣延平鄉公所今天舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展。（記者黃明堂攝）

    台東縣延平鄉公所今天在鄉內的產業中心卡拉蜜斯學校舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展，由民政課與農業課共同策劃的文化盛宴，呈現年度在技藝、農業推廣與文化語言領域的成果，以族語、農產、技藝交織出最美家鄉故事。

    本次成果展以手作工藝、特色農產和文化語言三大主軸，多樣化地呈現了延平鄉豐富的部落能量。從親手體驗農特產品 DIY，到欣賞精緻的手工藝製作展示，來訪者能透過視覺、味覺、觸覺全方位感受延平的深度魅力。公所期望藉由這次成果展，將延平最美好的故事分享出去，成功活絡社區觀光與文化產業，帶動地方經濟的永續發展。

    在核心展區「我愛布農」中，文化的傳承是今天最動人的風景。公所特別安排雙聲語言的母語老師以布農族語同步介紹活動內容，此舉創造了一個友善且熟悉的環境，讓長者倍感親切。更重要的是，讓年輕一代有機會沉浸在族語氛圍中，感受學習母語的強大魅力，真正實現文化的世代相串。

    最引人注目的焦點，莫過於自信站上舞台的延平媽媽與小姐們。她們將自己的專業領域從廚房拓展至文化技藝廊道，用親手製作的工藝、流暢的族語和由內而外的熱情，向所有人大聲宣告：「我布農，我驕傲！」

    在「我愛布農農產事」區域最具延平家味的溫暖香氣：苦茶的甘醇、咖啡的濃郁、小米與油芒的清甜，以及洛神蜜漬特有的酸甜層次，氣味交織出豐富的風味。現場氣氛溫馨，許多好久不見的部落親友，透過分享一杯梅子酒，輕鬆拉近了彼此的距離。每一份呈現在眼前的農產、每一項精巧的手作，都凝聚了部落媽媽們的用心與真情，是她們親手端出的驕傲成果。

    台東縣延平鄉公所今天舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展。（記者黃明堂攝）

    台東縣延平鄉公所今天舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播