樹林濟安宮南北保生大帝遶境 侯友宜、劉和然參拜祈福

新北市長侯友宜（中前）樹林濟安宮「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動。（記者翁聿煌攝）

新北市樹林濟安宮13日辦理「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動，南北神尊齊聚樹林街區賜福，活動開始前信眾就擠滿整個廟前廣場，新北市長侯友宜、副市長劉和然前往濟安宮參拜，祈求市政順利，市民安居樂業。

樹林濟安宮「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動規模盛大，眾多參贊廟宇、信徒、志工共同參與，為了遶境從清晨開始忙碌，眾心期盼活動順利進行。

侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區的重要力量，濟安宮歷史悠久、香火鼎盛，是樹林當地重要信仰中心，秉持保生大帝普渡濟世精神，長期投入公益慈善、發放弱勢族群慰問金、學生獎助學金、輪椅補助等，並在發生災難時捐款賑災，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，濟安宮於2019年舉辦「東遷百年五朝清醮」，今年辦理「酬恩祈安五朝圓醮」，象徵信仰薪火相傳，並祈求地方平安、百業興盛，圓醮不僅是宗教儀式，更具凝聚社區、弘揚傳統文化的重要意義。

陳黃綠妹說，遶境活動就是一場文化交流盛會，集結藝陣，展現豐富的傳統文化，包括武藝神將、北管鼓吹、龍鳳閣、藝閣、科儀表演等，宛如一場藝術嘉年華，濟安宮為重視環保，還委託清潔公司遶境沿路清潔，展現優質廟會文化。

民政局表示，五朝圓醮活動，不只是傳統信仰科儀，更融入了藝文與公益，長達1個月的系列活動，不只展現了宗教文化創新，也顯示出宗教信仰的力量，12月17日至21日圓醮期間，廟內茹素5日，民眾可備花果前往濟安宮、樹林興仁夜市醮壇參拜，祈求風調雨順、平安順遂。

樹林濟安宮「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動，市長侯友宜（左三）、副市長劉和然（左二）到場參拜祈福。（記者翁聿煌攝）

