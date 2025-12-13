國高中生65元「不夠吃」 台中安心餐券被批「補貼僅做一半」

台中市補助安心餐券讓學生可到超商兌換麵包等餐食。（圖：市府提供）

記者蘇孟娟／台中專題報導

台中安心餐券補助每餐65元，但市面上超商便當大多至少80元起跳，民眾熟悉的排骨便當更已破百元，有家長反映國高中生正值發育階段，65元根本「不夠吃」，想吃飽還要自己補差價「升級」，怨補貼僅做一半；有超商店家透露，國高中生來換安心餐券確實多會自己補差價兌換飯類主食，小學生則較偏好換飯糰或麵包搭配牛奶、豆漿。

現行超商熟食選擇，飯糰類價格在39到55元間，麵包類約介於25到50元間，沙拉及粥品價位約60到70元間，部分麵食類便當雖有70多元價位，但飯食類便當多要價85元以上，排骨、雞腿便當價位均破百元，有的排骨便當要129元，甚至有牛肉便當破150元。

超商業者觀察，國高中學生前來兌換安心餐券多選飯類為主，因多已超出補助，學生均自行補差額換餐，小學生若有家長陪同換餐，家長也會自補差額換飯類便當，若是小學生自己來兌換餐點，較多選飯糰或麵包搭配牛奶或豆漿，另也有學生精打細算不配飲料，會換算飯糰加麵包或加茶葉蛋，累計到74元換餐額度為止。

有家長透露，因經濟拮据，家中孩子值青春期食量大，有安心餐券不無小補，但子女屢反映換不到「好吃」的便當，甚至自己貼錢還吃不飽，盼安心餐券分級補助不同成長階段學生的需求。

另有學校老師透露，會關心學生安心餐券使用情況，確實有部份學生反映「不夠吃」，部分學生說，因家中還有其他未就學成員，假日還是有開伙，通常就搭配家中開伙時的飯菜一併食用；學校老師也代請命，在物價上漲下，確實應該再評估安心餐券補助額度，更貼近學生需求。

