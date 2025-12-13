為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安心餐券不安心？ 台中補助65元 買不起超商排骨便當

    2025/12/13 10:00
    台中市補助安心餐券讓學生假期可到超商兌換餐食。（圖：市府提供）

    記者蘇孟娟／台中專題報導

    六都推動「安心餐券」補助弱勢學生假期或寒暑假午餐，補助從高雄市每餐75元，到新北市的60元不一，但物價上漲，超商便當動輒80元起跳，排骨便當早已破百元，安心餐券能兌換食品有限，且國小到高中補助「均一價」，不少人反映未顧及學生發育期所需差異；台中補助65元，去年在議員喊話下稱會研議，但1年仍未見調整，挨批「安心餐券根本不安心」。

    目前六都推出弱勢學生寒暑假或假日安心餐券補助，包括台北市、桃園市及台中市均補助65元，新北市60元（到校參加課輔另有40元早餐券），台南市70元，高雄市今年自原來65元提高補助為75元最高。

    儘管各縣市均強調，實質可換到高於補助的餐食，不過，萬物齊漲，台中市去年就有不少議員關注物價飛漲，65元在超商根本「買不到排骨便當」，且小學生跟國高中生齊一補助，國高中學生恐吃不飽；當時市府允會配合物價滾動檢討，但事隔一年台中市府編列明年度預算，安心餐券補助仍比照現今編列2.4億，沒有調整。

    市議員林祈烽、施志昌指出，65元能在超商換到的食物大概只有飯糰、粥品、沙拉、麵包，高單價的排骨便當根本「看得到、吃不到」，除非自己貼錢補差價，市府滾動檢討1年仍未調整，相較高雄已調整，「媽媽市長」盧秀燕只做表面功夫，對學生需求無感，以「不變應萬變」放任孩子吃不飽，安心餐券根本名實不符。

    議員朱暖英也說，超商便當平均價格逼近百元，安心餐券補助已跟現實脫節，讓學生假期陷入「吃不飽、吃不營養」的「餓夢」，要求儘速調整。

    台中市教育局指出，3年前安心餐券補助已自50元調整為補助65元，學生實際可兌換到價值約74到75元餐食；目前安心餐券照顧2萬2千名弱勢學生寒暑假及假日每日午餐，連颱風假也有照顧，是唯一全年無休照顧弱勢學生午餐的縣市，未來須視財源情況評估調整。

    相關新聞：國高中生65元「不夠吃」 台中安心餐券被批「補貼僅做一半」

