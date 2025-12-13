為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高教工會和學生陳抗 台大承諾一年內維持原營運模式

    2025/12/13 09:49 記者林曉雲／台北報導
    台大校長續任投票，學生社團及高教工會抗議。（記者方賓照）

    台大校長續任投票，學生社團及高教工會抗議。（記者方賓照）

    國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與台大學生赴開會現場陳抗，針對台大新月台勞資爭議案，要求陳文章出面，並點名副校長丁詩同和國際長袁孝維是霸凌首謀。台大拉下行政大樓鐵門，並發出文字聲明表示，台大已知會新月台員工，將先依原來的經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。

    聲明強調，台大並無大量解僱員工，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中，1人自願離職，其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

    台大聲明也質疑高教工會刻意忽視台大日前已經對外的公開說明及承諾，今日仍執意在校園內再次進行滋擾行為，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。

    關於涉案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，聲明表示，台大已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查，為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表，陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

    聲明表示，台大校方已由人事室將相關勞資協商通知，知會「紀念品辦公室暨新月台 Café」同仁，並約時間相談，台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

    台大校長續任投票，學生社團及高教工會抗議，校方拉下鐵門。（記者方賓照）

    台大校長續任投票，學生社團及高教工會抗議，校方拉下鐵門。（記者方賓照）

