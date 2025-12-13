為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中國鐵殼船囂張越界捕「白金」！不理我方警告 澎湖漁民氣炸

    2025/12/13 09:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    對於我國漁民善意提醒，中國漁船仍置之不理持續作業。（熊麻吉提供）

    對於我國漁民善意提醒，中國漁船仍置之不理持續作業。（熊麻吉提供）

    農曆年腳步近了！但「白金」土魠今年卻消聲匿跡，市場貨少價揚，讓澎湖漁民苦不堪言，現就連中國鐵殼船也越界爭搶已稀缺的魚貨，同時對於我國漁民出聲警告已越界，更是置之不理持續作業，讓原本就鬱悶的澎湖漁民氣炸，直指中國漁船氣焰太過囂張跋扈，已影響他們生計。

    連日來澎湖漁船大舉出海，希望能在土魠季節，完成「一攫千金」的美夢，有澎湖漁民11日在七美西南海域釣土魠作業，卻赫然發現一艘中國鐵殼船越界拖網，約在北緯22度44分、東經119度20分，大約距離七美南30海浬處，在澎湖傳統漁場台灣淺堆作業，明顯侵犯澎湖漁民權益。

    越界中國鐵殼漁船行徑相當囂張，船身編號還故意塗抹，意圖躲避我國海巡艦艇追緝，我國漁民出言反問中國漁船，是否越界進入我國海域作業？但中國鐵殼船卻置之不理，仍自顧自的持續作業，完全不理會我國漁民善意提醒，不僅讓我國漁民傻眼，更痛批與土匪行徑無異，侵門踏戶到別人家門口撒野。

    今年澎湖漁業相當慘澹，夏季小管作業，因大進滿漁船遭扣案件發酵，我國漁船不敢越過海峽中線以西作業，小管產量銳減，現在年前土魠白金季已屆，又遇到中國鐵殼漁船無視雙方默契，公然越界捕撈土魠，眼見傳統澎湖漁場台灣淺堆即將「失守」，漁民們希望政府強硬起來，強力護漁保障漁民生計。

    中國鐵殼漁船刻意塗抹船名，躲避我國海巡單位追緝。（熊麻吉提供）

    中國鐵殼漁船刻意塗抹船名，躲避我國海巡單位追緝。（熊麻吉提供）

    今年土魠量少價高，澎湖漁民相當憂心。（記者劉禹慶攝）

    今年土魠量少價高，澎湖漁民相當憂心。（記者劉禹慶攝）

