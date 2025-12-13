入冬首波大陸冷氣團逐漸南下！週日轉晴溫度偏冷注意保暖

天氣配圖。（資料照）

今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今天午後起逐漸南下影響台灣，白天期間在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會，明晚到週一（15日）清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區可能降到10至12度或以下，整體偏冷，請民眾注意保暖。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今天午後起逐漸南下影響台灣，不過在冷空氣真正到達之前，前緣部分將有中高層短波槽伴隨較多水氣通過，今白天期間在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會，中南部雲量也會較為增多，不過天氣仍較穩定，預估最快可能要等到今天深夜至明天清晨，隨著短波槽通過台灣以北繼續東移，槽後的乾冷空氣南下，水氣明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止下來。

到了明天白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，可能只剩下花東、恆春半島等地還有零星飄雨的機會，這種比較穩定晴朗的天氣預估至少可以持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。

溫度方面，今白天冷氣團影響還不明顯，但是受到降雨的影響，北部、東北部白天高溫預估在20至22度間，中部及花東地區高溫則有23至26度，南部地區高溫仍有26至28度左右。今晚起溫度逐漸下降，到明天清晨中部以北、東北部都市地區低溫就可能降到14至16度，空曠地區有機會降到12至14度間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有可能降到15至17度間，開始有較明顯的涼意出現。

明天白天冷空氣持續南下，即使白天逐漸有陽光出來，北部、東北部高溫仍不易上升，預估高溫只有15至17度左右，中部及花東地區高溫也升得不高，大約只有19至21度，南部高溫仍比較有上升的空間，預估可以來到22至25度之間。明晚到週一（15日）清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區可能降到10至12度或以下，整體偏冷，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫14至17度，空曠地區也能降到只有12至14度左右，同樣是蠻冷的，也是要特別注意保暖的準備。

到了週一白天，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21至24度，中南部地區高溫24至26度，夜晚到下週二（16日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12至14度的低溫，日夜溫差變化較明顯。下週二（16日）白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23至25度或以上，中南部更可能來到26至28度，又會開始變得溫暖起來。

整體來看，這波大陸冷氣團強度還不是很強，持續時間也不長，不過已經會造成比較明顯的降溫，局部空曠地區也可能配合輻射冷卻作用而發生顯著低溫（10度或以下）的機會，而且因為持續時間短，反而會讓溫度在短短2至3天內有比較明顯的起伏變化，日夜溫差也變得明顯，很容易著涼感冒，還是要提醒大家務必注意身體健康的情況。

