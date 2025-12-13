冷氣團今晚報到 合歡山公路15日前不排除交管

入冬最強一波冷氣團13日晚間報到，若路面結冰，台14甲線合歡山公路不排除交管。（警方提供）

入冬最強一波冷氣團今（13日）晚報到，3500公尺以上高山有機會降雪，且明天適逢雙子座流星雨登場，可能有不少民眾規劃上合歡山追雪、觀星，惟公路局中區養護工程分局提醒遊客，由於15日前台14甲線合歡山公路有局部結冰機率，屆時不排除機動實施包括限掛雪鍊通行、甚至預警性封路等交通管制措施，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應，並小心慢行。

中區養護工程分局表示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線高海拔路段於15日前恐結冰，若出現結冰且不易消融情形，將於翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段，視天氣狀況實施限掛雪鍊通行或預警性封路。

中區養護工程分局指出，雪季期間山區路況難以掌握，行經台14甲線、台8線等路面易結冰路段用路人，行旅前務必備妥個人裝備、車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，如非必要請勿前往，相關道路行車資訊請隨時收聽警察廣播電台（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制訊，也可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800231035查詢最新路況。

冷氣團今晚報到，台14甲線翠峰至大禹嶺路段易有結冰情形。（警方提供）

