台大校長續任案今投票 高教工會和學生社團陳抗勞資爭議續燒

台大校長續任投票，學生社團及高教工會抗議。（記者方賓照攝）

國立台灣大學今（13）日召開校務會議，進行校長陳文章續任投票。高教工會與台大學生社團今早赴投票場合之行政大樓前陳抗，再次針對台大紀念品辦公室（台大新月台）勞資糾紛案，高教工會研究員陳柏謙點名台大副校長丁詩同與台大國際長袁孝維是濫權霸凌首謀，爆發嚴重勞資爭議、違法解雇、職場霸凌不法侵害，台大將把業務外包來大量解雇兼職工讀生，工會與學生社團要求台大撤回違法解雇、立即改善台大新月台職場環境，並呼口號要求陳文章出來面對、霸凌首謀退出新月台。

高教工會與學生社團上週五赴台大陳抗，台大校方回應說明，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職（工作到12月4日），其餘同仁皆仍在職中，並無違法解僱事宜，強調台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

請繼續往下閱讀...

台大也說明，校長陳文章於今（2025）年10月28日收到當事人EMAIL陳情，當日即立刻回覆當事人並責成人事室立即處理，隔日（10月29日）人事室即以EMAIL告知當事人會依相關規定辦理後續調查，並於11月5日發函請陳情人填具「職場不法侵害申訴單」，以憑辦理，多日後台大雖未獲陳情人回應，但基於保障勞工權益的立場，主動調查，抗議人士指稱台大延宕處理陳情案一事並非事實。

針對工會與學生社團點名丁詩同和袁孝維涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，校方說明，台大已於11月21日依規定組成調查小組進行調查，且為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表，陳情案調查已啟動。

不過，高教工會陳柏謙今早質疑，副校長丁詩同與國際長袁孝維在調查期間不但不動如山，還繼續牢牢掌握實際管理、影響台大新月台的絕對權力，甚至對員工要求與校方進行集體協商、討論如何確保後續勞動權益等事宜的卑微訴求，也遭到校方的拒絕與拖延。

台大學生也表示，支持台大新月台員工的連署，發起5天以來，已有500多名台大學生連署，他們今早在入口發放陳情信，遊說校務會議代表與他們一起呼籲校長陳文章出面解決。陳抗仍在進行中。

