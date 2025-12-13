嘉義縣鹿草聖家醫院重生 醫療展揭開艱困年代的醫療奉獻史

保留下來的醫療器材。（記者林宜樟攝）

天主教匈牙利神父葉由根、修士晁金名於1961年創立嘉義縣鹿草聖家醫院，服務當時嚴重缺乏醫療資源的沿海偏鄉，1996年晁金名過世後醫院閒置多年，2021年由關愛故鄉公共服務協會常務理事蕭英偉號召志工重整，獲得天主教嘉義教區同意及投入經費整理；聖家醫院曾有4位醫療奉獻獎得主在此服務，為讓更多人瞭解在地醫療史，鹿仔草文化藝術基金會與鹿草鄉公所今起舉辦「來看醫生—聖家醫院 醫療史前導展」，展出醫療艱困的年代，神父、修士及修女為台灣人民付出的歷程。

葉由根、晁金名1955年到台灣，初期在嘉義縣沿海偏鄉行醫，由葉由根看診、晁金名配藥，免費為貧苦民眾看病；晁金名曾修理冰箱保存藥品，有人捐贈壞掉的嬰兒保溫箱，他與鄉民動手修理，利用溫度計和燈泡做成克難用的保溫箱拯救生命。

請繼續往下閱讀...

葉由根後來調往新竹市，聖家醫院因台灣醫療資源提升後完成階段性任務，1980年代停止運作，晁金名持續在醫院整理藥品寄送到國外，1996年1月21日在整理藥品時過世，享壽88歲，當時他身上只有幾片麵包，身穿破舊衣鞋，將一生奉獻給台灣。

聖家醫院是台灣醫療史重要的一部分，葉由根獲得第九屆醫療奉獻獎，曾在聖家醫院服務的蕭玉鳴修女獲得第十二屆醫療奉獻獎，晁金名在過世10年後透過訪查員得知事蹟，獲得第十六屆醫療奉獻獎，曾在聖家醫院服務的前耕莘醫院院長陸幼琴修女獲第十七屆醫療奉獻獎。

蕭英偉說，因得知晁金名修士事蹟，與醫師、護理師、社造人士及學生5年來整理醫院環境、現存藥品、文物及醫療器材，目前由年輕人組成的作穡人有限公司進駐，從事地方創生工作。

醫療展出醫療文物、器材及文件，如診療紀錄、貧民義診券、廣告單等，還有耶穌會提供晁金名修士獲獎獎座及獎牌；蕭英偉說，帳目表顯示聖家醫院1個月虧損3萬多元，在當年是非常大的數字，而當時醫院提供婦科服務，還保留子宮刮除術器材、鴨嘴器等，各類藥物則以晁金名修士的醫療筆記進行分類；醫院木構桁架仍保存完整，庭院留有燒掉醫療欠費收據的窯，是當年協助困苦民眾醫療的見證；醫療展展期至明年1月底，假日開放參觀，平日採預約制，歡迎民眾前來瞭解台在地醫療史。

聖家醫院的貧民義診券。（記者林宜樟攝）

位處偏鄉的鹿草聖家醫院。（記者林宜樟攝）

艱困年代聖家醫院1個月透支3萬多元。（記者林宜樟攝）

聖家醫院的廣告單。（記者林宜樟攝）

依照修士筆記分類的藥物。（記者林宜樟攝）

曾燒掉醫療欠費收據的窯。（記者林宜樟攝）

醫院木構桁架仍完整。（記者林宜樟攝）

聖家醫院曾有4位醫療奉獻獎得主在此服務。（記者林宜樟攝）

醫療展讓民眾瞭解偏鄉醫療史。（記者林宜樟攝）

關愛故鄉公共服務協會常務理事蕭英偉（左）是聖家醫院重生的推手。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法