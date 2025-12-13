2025駁二動漫祭今開展 百位軍迷清早迎黑鷹直升機登場！

清晨七點UH-60M 黑鷹直升機緩緩降落在哈瑪星鐵道園區草皮。（記者李惠洲攝）

2025駁二動漫祭同人誌創作展將在今（13）日盛大展開，這是一年一度最大的動漫盛事，預計將吸引大批動漫迷來交流體驗，今年駁二動漫祭與國防部共同推出「Plus的奧祕動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，於蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車及擔任空中突擊、運補指揮、傷患後送的UH-60M黑鷹通用直升機等，以軍武裝備展現動漫多元文化，也更貼近理解國軍肩負的救援與守護責任，共同推廣全民國防教育。

清早6點多已經有上百位名眾與軍事迷聚集哈瑪星鐵道園區，大約七點多遠處傳來旋翼轉速巨大嗡嗡聲，UH-60M 黑鷹直升機緩緩靠近，UH-60M黑鷹直升機在空中滯空懸停定位後穩穩降落在哈瑪星鐵道園區草皮，現場民眾都可以感受到旋翼產生的強大氣流，當黑鷹直升機完美降落後，現場民眾驚呼連連，這次UH-60M黑鷹直升機機身兩側更有「NEW ARMY」、「NEW POWER」的文字與老鷹圖騰，讓整體外型更加帥氣，接著軍方開始拉起封鎖線整理佈置現場，大批民眾難得近距離觀賞黑鷹直升機帥氣英姿，紛紛向前靠近拿起相機、手機拍照錄影，隨後指揮官也在現場簡單解說UH-60M黑鷹直升機的配備、動力裝置等，也讓這次的動漫祭揭開序幕並展現國防力量，UH-60M黑鷹直升機預計這2天12/13至14日起降時段為07:00-07:30、15:30-16:00，民眾可以把握前來一睹黑鷹直升機帥氣的英姿風采。

UH-60M 黑鷹直升機帥氣降落。（記者李惠洲攝）

UH-60M 黑鷹直升登場，吸引大批民眾清晨六點多就在現場守候。（記者李惠洲攝）

UH-60M 黑鷹直升機機身兩側更有「NEW ARMY」、「NEW POWER」的文字與老鷹圖騰（記者李惠洲攝）

UH-60M 黑鷹直升機搭配7.62公厘機槍。（記者李惠洲攝）

指揮官講解黑鷹直升機配備、動力結構。（記者李惠洲攝）

軍方的心戰喊話車。（記者李惠洲攝）

雲豹裝甲戰車也展示在現場。（記者李惠洲攝）

