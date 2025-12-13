為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義溪口鄉崙尾聯合集會所活動中心啟用 提供老人食堂、送餐服務

    2025/12/13 08:32 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣溪口鄉崙尾聯合集會所活動中心啟用，將成為地方行政核心、提供長輩共餐、送餐等照顧服務。（溪口鄉公所提供）

    嘉義縣溪口鄉崙尾聯合集會所活動中心啟用，將成為地方行政核心、提供長輩共餐、送餐等照顧服務。（溪口鄉公所提供）

    嘉義縣溪口鄉老年人口28%，長輩的社區照顧服務需求增加，經多方努力，在完成國有土地撥用並獲村民陳村濱捐地，溪口鄉美北村崙尾聯合集會所活動中心本週完工啟用，將作為提供老人食堂共餐、送餐等服務場域，提升社區照顧量能。

    溪口鄉長孫維聰表示，溪口鄉人口老化快速，歲以上人口比例達28%，長輩的社區照顧服務需求持續增加，然而美北村缺乏合適的集會所與活動中心，讓村民少有公共集會空間，也限制長照及社區關懷據點等服務推展，為此，公所在美北村尋找到閒置國有土地，2021年完成撥用，同時獲得村民陳村濱捐地，為興建活動中心奠定重要基礎。

    孫維聰說，在前立委陳明文、縣長翁章梁等人支持下，由內政部補助800萬元、公所配合1600萬元，以總工程經費2400萬元辦理崙尾聯合集會所活動中心的規劃與施工；活動中心空間規劃一樓為村辦公處、社區防災據點、居民集會及文康休閒活動空間，二樓設置多功能活動中心，提供老人食堂共餐、送餐服務、社區關懷據點、巷弄長照站及健康促進等服務。

    孫維聰表示，崙尾聯合集會所活動中心將成為村內的重要行政核心，也是凝聚村民情感、促進互動交流的公共空間，盼成為村民共同使用、共享資源的場域，活絡地方社區發展。

    溪口鄉美北村崙尾聯合集會所活動中心啟用，鄉長孫維聰（左五）等人焚香祈福。（溪口鄉公所提供）

    溪口鄉美北村崙尾聯合集會所活動中心啟用，鄉長孫維聰（左五）等人焚香祈福。（溪口鄉公所提供）

