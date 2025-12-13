防騙房這招有效！彰化12/15上線 地籍、稅籍異動即時通「一站辦到好」

詐騙手段花招百出，防範被房子被騙，民眾可申請地籍、稅籍異動即時通，雙重預警，讓不肖之徒無機可趁。（記者張聰秋攝）

詐騙花招愈來愈多，因應不動產詐騙日益猖獗，全台多個縣市陸續提供「地籍異動即時通」與「稅籍異動即時通」服務，透過即時通知強化預警，而從下週一（15日）開始，彰化縣政府進一步跨機關整合與簡化申請流程，推出「地籍、稅籍異動即時通」一站式整合申請服務的新制，讓民眾一次辦理兩項服務，無需往返地政或稅捐等不同機關，省時又便利。

所謂「地籍異動即時通」指的是當不動產被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻財產轉移、信託等時，會即時發出通知。「稅籍異動即時通」就是不動產申報土地增值稅及契稅（過戶前）時，即時發出通知，讓所有權人知道名下不動產的變動情況。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，從今（2025）年12月15日開始，民眾只要到縣內任一地政事務所或地方稅務局（含分局）服務窗口，即能同步完成申辦，完成申請後，只要名下不動產出現異動，系統將啟動雙重預警機制，第一道「稅籍異動即時通」，在稅務申報階段即時提醒；第二道則是「地籍異動即時通」，於登記收件與異動完成時發送通知，形成稅務端與地政端的完整守護網，避免不法分子利用資訊落差伺機行騙，進而提升交易透明度，為不動產再加一道安全防護。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣整合稅務與地政機關，共同推出一站式申辦地籍及稅籍異動即時通知服務，防範不動產陷入詐騙集團手中。新制今年12月15日正式上線。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法