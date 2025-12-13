愛心便當》溫暖午餐送8年 虎尾陳家3姊妹不因物價上漲中斷

虎尾陳家3姊妹推動免費愛心便當行動8年，雖受物價影響變成一週2天，仍不輕易喊中止。（記者李文德攝）

隨物價不斷調整，民眾愛心捐款、物資捐助也逐漸縮減，但在雲林縣虎尾鎮廉使里內，陳寶秀、陳麗秋、陳寶琴3姊妹，不捨社區獨居老人、邊緣戶有一餐沒一餐，8年前發起愛心行動，提供免費便當，目前有廉使等5個里約180人受惠，隨原本一週3天供餐，因物價上漲變為2天，但三姊妹依然默默行善，她們強調「這世上苦人多，不能因此斷炊」。

週一、五的凌晨4點多，廉使里活動中心前的小帳棚燈火通明，傳出裊裊白煙，是陳姓3姊妹正為弱勢獨居長者準備午餐，大約8點左右，將近180份的料理，更由阿偉、阿嬌兩名得力志工協助打包，10點半5輛機車準時出動送午餐，這暖心便當，一送就長達8年。

從護理師退休的63歲陳麗秋，是這團愛心便當志工團發起人，她表示，早期她與姊妹們只是當「愛媽」，餵養流浪貓狗，後漸漸關懷起邊緣戶，8年多前看到一名個案身患癌症，無奈子女更是身心障礙，雙重困境讓一家陷入經濟困難，發現其實各處角落都有需要特別關懷的長輩及民眾，因此與姊姊們討論，開始發起免費愛心便當行動。

陳寶琴說，目前為止鎮內廉使、下湳、上湳、中庄等5個社區，身心障礙、75歲獨老，將近180人受惠，甚至更獲得當地里長支持，現在煮食的社區活動中心更是里長提供，也有不少愛心人士都會捐款、捐物資，一同響應，讓這場長達8年的行動，除了有便當外，更有物資可以資助弱勢戶。

不過隨著近年來物資波動影響，陳麗秋坦言，物價幾乎是倍數往上調漲，原本週一、三、五提供的愛心便當行動，2年前考量成本下，也調整為每週一、五。她指出，現在柴、米、油鹽或者水電費上漲，每個月大約將近10萬元支出，3姊妹們近年為補貼成本，甚至不惜掏出退休金，希望能夠帶給更多人一頓熱騰騰飯菜。

陳家姊妹們強調，目前從3天減為2天，目的希望能夠控制成本，不過絕不輕易喊終止，「莫忘世上苦人多」，這場愛心行動絕不能因此畫上休止符。

廉使愛心便當站目前每週一、五舉辦。（記者李文德攝）

早上志工們趕緊打包180份便當。（記者李文德攝）

