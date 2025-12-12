獲全國好人好事代表八德獎 金門「發哥」：施比受更有福

中華民國（台灣）歐洲之友會理事長何鴻榮（左）頒發「八德獎」榮譽獎盃給洪成發（右）。（洪成發議員服務處提供）

金門縣議員洪成發榮獲2025年全國好人好事代表「八德獎」，消息傳出，地方紛紛向他道賀；他低調表示，社會上行善的人很多，他個人的作為不算什麼，一般人只要有心都可以做到，他只是一個代表而已，相信「施比受更有福」。

已任5屆縣議員的「發哥」，出身金門縣烈嶼鄉（小金門），曾任1屆村長、1屆鄉民代表、2屆鄉長，問政「執著」，議題總離不開小金門大小事務，即使好幾個會期前的質詢，若縣府未能貫徹，一定被他追索到底，對於縣政的堅持，反映在他長年捐輸的善行上。

「堅毅」全寫在臉上的洪成發，成長於務農家庭，家中食指浩繁，連他在內有7名子女，身為長男，從小跟著父親上山下海、耕田種菜，雖偶有玩心，見到父母忙碌的身影，強大的責任感總驅使他自動放下玩樂，分擔父母憂勞；家境艱困讓他小學差點唸不完，國中為貼補家用，常用扁擔挑著蔬菜徒步到東林市場販售。艱苦的歲月打磨出發哥堅毅、肯拚的個性，更為日後從土木包工拓展到營造業，打下厚實基礎。

發哥說，小時候父親一句話對他影響深遠：「咱人要努力做事，才有的吃，若總是向人伸手，會被看不起。」這句話成了他一生的座右銘。當時家境清寒，父母依然慷慨待人，更讓他在潛移默化中成長。

洪成發以父母名義成立「洪合、洪方針優秀獎學金」，長年捐助學校、社區、宗祠廟宇、宗親會、同鄉會、在地社福公益團體、民俗社團及弱勢團體。金門家扶中心主委楊肅謙讚揚洪成發熱心公益，不僅是小金門的大善人，更是「小金門的胡璉將軍（受金門人愛戴的金防部司令官）」。

今年全國好人好事代表暨「八德獎」頒獎典禮10日在台北市青年局舉行，洪成發用身教把行善助人的精神傳遞給到場分享喜悅的家人。

