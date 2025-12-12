五迷快看！五月天巡迴演唱會12/27登場 跟著「五月天」玩台中

象徵五月天團員的5顆巨型「因為你所以5球」現身台中公園日月湖。（台中市政府提供）

韓團BLACKPINK日前在高雄舉辦演唱會，高雄主要地標點亮粉紅燈光，帶動「粉紅經濟」也創造話題。五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，12月27日起在台中洲際棒球場登場，台中市變得很「五月天」，台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪，設置多個五月天期間限定場景，盼五迷及民眾年末都到台中感受「五月天」。

台中市府將象徵五月天團員的5顆巨型「因為你所以5球」搬到台中，這也是首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠5顆大型氣模與湖心亭相互映襯，夜間還會亮燈，色彩倒映湖面；夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，與台中國家歌劇院相映成景。

捷運綠線松竹站也變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，遠遠就能辨識。走進站內，從入口動線到候車空間都可見五月天相關意象。高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，市府歡迎五迷搭乘捷運走訪各站收集五月天。

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展今年12月19日至明年1月4日在台中文化資產園區登場，沉浸式呈現五月天的經典記憶。另外，14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND 公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含 3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700 路；而 300、309、310 等雙節公車也同步換上主題視覺。

巨型五月天公仔現身夏綠地公園。（台中市政府提供）

捷運松竹站變身五月天主題車站。（台中市政府提供）

