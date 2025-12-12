大手牽小手 南藝大與官田國中合作深化藝術、工藝教育扎根地方

南藝大USR計畫「重返與扎根─南瀛地區影像行動計畫」，就與官田國中合作工坊學習動畫。（南藝大提供）

國立台南藝術大學校長邱上嘉今天（12日）與台南市官田國中校長敬世龍代表兩校簽署合作備忘錄，為雙方在藝術教育、跨域學習、影像培力與文化資產保存等領域開啟全新合作里程碑。

台南市教育局副局長王崑源、官田區長洪聰發、嘉南國小校長陳立祐、官田國小校長陳慶林、渡拔國小校長許坤鎮、正向教育學會理事長毛振平等人，到場見證兩校攜手推動地方教育與文化永續的重要時刻。未來兩校合作將透過多元方案深化藝文教育的地方連結。

請繼續往下閱讀...

邱上嘉指出，在藝術教育推廣方面，南藝大師生將透過課程設計、藝術實作、跨域工作坊等方式，導入專業能量，協助官田國中發展更具創造力與思辨力的藝術教育環境，讓學生以藝術視角理解世界、培養創意。

南藝大之前執行教育部USR計畫「重返與扎根─南瀛地區影像行動計畫」，就與官田國中合作。邱上嘉說，雙方將共同推動官田國中成為地方青少年影像教育基地，未來更將擴及鄰近國中小與社區，讓影像成為孩子觀察家鄉、記錄故事的重要媒介，促進在地文化的保存與流動。

在文化資產保存與工藝教育方面，南藝大也將運用民間捐贈、源自清末三合院神明廳的珍貴建築構件，推動修復與重建教學，並規劃木雕、彩繪、結構等多元工藝工作坊，讓官田國中成為傳統工藝教育的實踐場域。

此外，南藝大也將選派學生指導國中生在理解地方故事的同時，也能參與展覽規劃與創作實作，培養跨領域能力，並深化社區文化認同。

敬世龍說，此次合作不僅是兩校教育能量的結合，更是藝術向下扎根、文化向外延伸的重要里程碑。

南藝大將協助官田國中深化藝術教育。（南藝大提供）

國立台南藝術大學與台南市官田國中簽署合作備忘錄，為南藝大專業合作學校的銘牌揭牌。（南藝大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法