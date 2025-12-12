97名逆境學子獲進步獎學金 媽媽顧檳榔攤、她在鐵皮屋苦讀

小文、小茹、小辰在逆境中仍奮勇向學、且樂於助人，獲卿雲基金會進步獎，由學校師長陪同開心領獎。（記者蔡淑媛攝）

看見孩子的進步！卿雲慈善基金會今天在台中舉辦進步獎學金頒獎典禮，今年共有97名學子獲獎，不少在逆境仍奮勇努力的孩子，其中獲進步最多獎的小茹，奮發向學、樂於助人，家境不好的她每天放學後在媽媽工作的檳榔攤後方，悶熱不通風的鐵皮屋內認真寫功課與學習，每天準時完成作業，也成為老師和媽媽的小幫手。

彰化縣國聖國小的小茹，每天在檳榔攤後悶熱不通風的鐵皮屋中，認真寫功課與學習，一家4口因父親不良於行，家中收入全靠母親經營檳榔攤的微薄收入支撐，生長環境艱辛，原本個性內向退縮，在老師持續鼓勵下，升上五年級後「轉大人」，持續進步，每天準時完成作業，學習也獲得好成績，更是懂事負責的小幫手。

台中市光德國中三年級的小文，從小與兄弟由阿公阿嬤帶大，家庭資源有限，仍自律與堅持，不仰賴補習、安親班，善用學校資源與線上學習，成績名列班級前三名，在班上也積極投入、樂於助人，擔任班長與小老師，更在機器人競賽屢獲佳績。他說「要靠自己的努力翻轉未來！」，因為與阿公阿嬤講台語，也造就他的好台語，不但通過台語B級檢定，也獲得「台灣台語情境式演說」台中市複賽中優等，他是師長與同學眼中的最佳楷模，以實際行動證明自己，他也立志希望成為一名醫師。

彰化縣彰德國中三年級的小辰，因亞斯伯格症領有輕度身心障礙證明，母親全職在家照料小辰，父親則一人承擔經濟重任，小辰求知若渴，用自己的節奏學習，成績始終在班上名列前茅，也在彰化縣程式設計比賽中榮獲第一名，且樂於分享，與同學一起學習，未來希望朝法律領域鑽研。

卿雲基金會13年來頒發進步獎學金給國小、國中學子，鼓勵1190個孩子，累計頒發370萬元獎學金，今天頒獎典禮在台中烏日林新醫院舉行，有來自台中市烏日區、大肚區及彰化縣芬園鄉等97名國中、小學生獲表揚，由學校校長、教師等人陪同領獎。卿雲基金會董事蔡世寅表示，基金會長期守護脆弱家庭，陪伴每一個願意努力求學、追求自我進步的孩子。

