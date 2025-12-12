「茶聚」加盟主虐打15歲柯基犬 總部：終止合作、將依約求償

詹姓男加盟主對一隻15歲柯基老犬丟擲物品、打罵，讓牠嚇得瑟縮在門邊。（圖擷取自Threads）

台北市中山區手搖飲品牌「茶聚」一名詹姓加盟主，情緒失控下對家中高齡15歲的柯基老犬施暴，相關影片曝光後引發社會公憤。北市動保處已介入調查，確認犬隻已被帶離安置並將送醫檢查；茶聚加盟總部也於第一時間發聲明，宣布即日起永久終止與該加盟主的合作關係，並將依契約求償毀損品牌商譽的違約金。

網路流傳的影片中，可見一隻年邁柯基犬遭飼主以掃把多次毆打，期間伴隨激烈辱罵聲，老犬嚇得蜷縮在角落不斷顫抖。該名飼主不僅將施暴過程上傳網路，還在貼文中嗆聲「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，引發網友震怒，擔憂老犬生命安全，隨即湧入通報動保單位。

該名詹姓飼主身分隨後遭起底，為手搖飲品牌「茶聚」的加盟主。更引發爭議的是，他過去曾因連續10年替愛犬接種狂犬病疫苗、完成絕育及植入晶片，於2023年獲新北市政府表揚為模範飼主。新北市動保處指出，詹男一年前已搬至台北市，事件曝光後已立即通知北市動保處接手處理，並同步撤銷其模範飼主表揚頭銜。

對此，茶聚加盟總部發布聲明，強調對任何形式的暴力與虐待動物行為「零容忍」。總部表示，經初步查核後，已決議即日起正式永久終止與該涉案加盟店的加盟合作關係，並將依契約向該加盟主求償毀損品牌商譽的違約金。聲明中也對事件造成社會不安向大眾致歉，並承諾將全面檢視並強化加盟主行為規範與管理機制，降低類似事件再次發生的風險。

茶聚處理措施聲明全文：

今日經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：

1.即日起『正式永久終止』與該加盟店之加盟合作關係。

2.將依契約向該加盟主求償『毀損品牌商譽』之違約金。

對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告。

特此公告

茶聚加盟總部

吳致宏 總經理

