日本退休教授八田耕吉再捐昆蟲標本 興大珍視台日情誼這樣做

八田耕吉已三度將收集逾半世紀的昆蟲標本捐給中興大學。（中興大學提供）

媒體人矢板明夫近日透露，名古屋女子大學退休教授八田耕吉將收集逾半世紀的昆蟲標本捐給中興大學，預告明年還會再捐一批，象徵台日之間的學術、教育交流緊密。興大指出，八田耕吉16年來已三度捐逾兩萬件標本給興大昆蟲館典藏，更引薦日籍標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈興大標本，興大南投分部也將規劃興建昆蟲博物館，未來將校本部的昆蟲標本移到南投昆蟲博物館，提供師生教學研究，也會投入科普推廣，開放大眾參觀。

矢板明夫近日看到日本《朝日新聞》的報導，得知八田耕吉製作昆蟲標本超過半個世紀，從學生時代起走遍日本、西南諸島、台灣和馬來西亞，採集金龜子、蝴蝶、蜻蜓等昆蟲，累積的標本無數，在日本卻沒有機構願意完整接收，大學與博物館都以「空間有限，預算不足」婉拒。他擔心標本會被丟棄，跨海找到中興大學，明年再度捐贈標本，他認為，台灣在自然史研究方面認真的態度，希望這些標本能讓更多台灣學生受益，也讓台日之間的學術、教育交流能夠更加緊密。

興大指出，八田耕吉自學生時代開始，就曾多次造訪埔里採集，學士論文即是探討日本到台灣之間所分布島嶼上金龜子的變異，學生時期就知道興大，但直到2007年，他到興大昆蟲系參觀昆蟲標本館，發現館內標本維護得非常好，同時保存著他的前輩老師石源保等人採集的標本，既驚訝又感動，決定捐贈畢生收藏標本給興大，自2009年到2023年已三度共捐出逾2萬件標本。

他在2021年促成引薦日籍標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈日本蜻蜓等標本給興大。

興大指出，八田耕吉主要研究為水生昆蟲於環境監測，對於各類昆蟲的分類採集鑑定一直保有熱忱，10多年來持續訪台採集，幾乎每年都會造訪興大昆蟲標本館，與師生交流，八田教授早期採集的標本都已捐贈興大，目前他也持續整理其他標本，近年雖因疫情無法抵台，會再連繫確認老師明年捐贈情況。

