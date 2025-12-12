彰東擴大都計案卡中捷延伸彰化 縣府：明年初重辦公展

台中捷運綠線延伸大坑段與彰化段， 行政院已有共識，兩個延伸段一起推動，以利未來整體發展。（記者張聰秋攝）

彰化人喊了30多年的彰化市東區擴大都市計畫案和台中捷運綠線彰化延伸段，兩個計畫互相牽連，在「互卡」情況下，彰東擴大都計案進度引發關注。彰化縣政府說，距離上次公開展覽已有2、3年時間了，因應內政部最新審議的要求，明年初重新再辦一次公開展覽，讓民眾了解最新規劃，提出意見。

有台中市議員最近質疑，捷運綠線延伸彰化段要等到彰東擴大都計案通過，才能進入下一步，擔心延伸大坑段「陪等」，影響開發進度，主張大坑延伸段應與彰化切割，以利大坑段推進。不過，中央立場未變，彰化與大坑延伸兩案並行，且彰化延伸段路廊與彰東擴大都計案規劃相關，要一併推動。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處說，去年10月14日縣府提出彰東擴大都市計畫最新修正版本，重新送請內政部都市計畫委員會審議，今年2月都委會審議時，以捷運軌道站點已有調整，基於都市計畫不僅關乎交通，還涉及產業、公共設施與民生需求，有必要再向民眾充分說日，要求縣府再辦公展，縣府也預計明年年初辦理公開展覽，屆時歡迎民眾踴躍提出看法與建議。

2013年內政部針對彰東擴大都計案召開第1次專案小組會議，之後陸續開了多次小組會議，但到了2016年有了台中捷運綠線延伸彰化段的路廊議題，就此讓彰東擴大案「綁住」彰化捷運，兩大建設成了脣齒相依的關係。

台中捷運綠線延伸彰化段全長約4.458公里，站點原3站增為4站，從G19a（金馬東路/彰興路口）、G20（中山路三段/金馬東路口）、新增G20a（台化廠大門口）預留與彰化輕軌轉乘節點，到G21（台化廠區內/近台鐵）與台鐵鐵路高架化金馬站共構。路線經過台化廠區，與彰東擴大案規劃優先開發台化廠區相關。

台中捷運綠線延伸彰化段，跨過烏溪後，進入彰化在金馬東路與彰興路口設G19a站。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法