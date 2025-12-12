320+1嘉市城市博覽會開幕 荷蘭MVRDV打造期間限定木造展館

永續願景館今開幕，創新展示出嘉義百年木構文化。（記者王善嬿攝）

「320+1嘉義市城市博覽會」今在嘉義市政府北棟大樓預定地開幕，其中與荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作打造期間限定的木構展館「嘉義市博永續願景館」開箱亮相，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。

開幕大秀今晚登場，包括廖士賢、阮劇團、躍演劇團、小事製作、美秀集團、舒米恩、王彩樺及鐵獅玉玲瓏等輪番上演，帶領大家搭上嘉義的「時間列車」，嗨翻舞台。

今下午台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、彰化縣副縣長周傑，一同持8座經典木造建築模型，啟動為期3週的城市博覽會盛典。

黃敏惠說，城市博覽會規劃3大策展主軸「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」，其中「共享城市」展區設在北棟大樓預定地，由荷蘭建築事務所規劃的永續願景館透過創新設計，將嘉義市321年來歷史濃縮在展館中，不只是建築，更是持續演進的公共平台，引導市民重新思考城市、木材與生活間的關係，邀請民眾一起來「嘉義，+1」。

荷蘭在台辦事處代表浦樂施今出席開幕活動說，荷蘭與嘉義的交流情誼可追溯至400多年前，此次透過與荷蘭的建築事務所團隊合作，展現永續與創意的城市價值，未來也將持續與嘉義市深化合作，共同推動永續發展進程。

市府北棟大樓建築師劉培森表示，MVRDV在荷蘭乃至國際間，以循環經濟與前瞻設計理念聞名，是全球頂尖的設計團隊之一。當歐洲的永續視野、木構建築的專業與嘉義深厚的林業文化相互結合時，便形成一個真正令人期待、近乎夢幻的合作模式。

嘉義市城市博覽會開幕大秀，吸引許多民眾到場。（記者王善嬿攝）

嘉義市城市博覽會今開幕，嘉義大舞台演出開幕大秀。（記者王善嬿攝）

