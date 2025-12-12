南市圖首度「書富比」拍賣會166人競標 20吋登機箱最搶手

台南市立圖書館首度舉辦「閱讀豪門—書富比拍賣會」，吸引166名讀者「競標」。（南市圖提供）

台南市立圖書館首度舉辦的「閱讀豪門—書富比拍賣會」已經落幕，吸引166名讀者參與，將借閱點數變成籌碼進行競標，57件旅遊好禮中，以20吋登機箱最搶手，最終由3950點得標。

南市圖書富比拍賣會限「wow愛讀冊」APP累積達300點以上的讀者才能報名參加，民眾只要借閱書籍1本，即可累積1點，使用自助借書或手機借書，則可累積1.5點，此次參與拍賣會的讀者中，有不少愛好閱讀民眾擁有超過3000點。

拍賣品以旅行為主題，包括萬國通路20吋前開式登機箱、老爺行旅餐券及住宿券、凌網電子閱讀器、晶英酒店禮盒與LEGO霍格華茲城堡等，都吸引許多讀者競價，其中，登機箱市價6980元雖然不是最高價，卻是最搶手的，吸引多人舉牌競標，最後由點數最多的前2名讀者激烈廝殺，以3950點勝出。

台南市立圖書館館長楊馥菱表示，此次拍賣形式跳脫傳統閱讀推廣框架，並請台南市美術館董事長游文玫擔任拍賣官，讓讀者體驗拍賣的魅力，並在充滿趣味的互動中，感受閱讀的多重價值。未來將持續以創新、多元方式深耕閱讀推廣，讓閱讀成為市民生活的一部分。

