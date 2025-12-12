週六晚冷氣團殺到！週日雨停轉晴 下探11度

週六受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續。（資料照）

未來天氣狀況。（氣象署提供）

明天週六（13日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率。清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼。

未來幾天天氣，天氣風險指出，週六晚間起至週日（14日）則有機會受今年第一波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷；週日到週一清晨最冷，週日低溫下探11到14度。隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨，週日可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。

中央氣象署預報，週六受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

溫度方面，週六預測北部至東部高溫約16-19度，低溫約14-15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12-13度低溫;中南部高溫約20-25度，低溫約15-17度，沿海空曠、近山平地不排除下探至12-14度低溫。本波冷氣團雖主要為北部至東部帶來顯著降溫，不過中南部雖白天較暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北台灣。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰短暫雨，15至21度，馬祖陰天，14至17度。

紫外線指數方面，週六基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣、桃園市、連江縣為「低量級」，台東為「高量級」，其他縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏北風，南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

