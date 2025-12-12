為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃機北登機廊廳即將正式營運 民航局邀地勤、空廚討論作業安全

    2025/12/12 18:33 記者吳亮儀／台北報導
    航空站地勤業者、空廚業者與航空站經營人座談會，民航局副局長方志文致詞。（民航局提供）

    為提升機場空側作業安全與效率，交通部民用航空局今天（12日）邀集地勤與空廚業者座談，並討論桃園機場第三航廈北登機廊廳地勤規劃等議題，民航局副局長方志文則期許業界透過安全管理系統（SMS）的持續精進，逐步邁向預測式安全管理。

    台灣航勤首先介紹提升安全文化作法，包括推動SMS提案獎勵計畫，鼓勵第一線同仁與主管主動發掘潛在風險與危害因子；桃園航勤分享推動裝卸車全面加裝超聲波感應器，強化靠機安全功能；長榮航勤則分享近期裝備維護汰換規劃，以及裝備漏油異常的因應作法。

    第三航廈北登機廊廳正式啟用在即，桃園機場公司也在會中說明地勤裝備優化分區管理，以及北登機廊廳地勤動線規劃。方志文表示，氣候變遷對空側作業影響日益顯著，強風、驟雨及高溫均對地面人員造成挑戰，面對不可預測的氣候風險，要透過安全管理系統（SMS）的持續精進，逐步邁向預測式安全管理。

    他也提醒，靠機作業事故與地勤設備密切相關，良好的裝備不僅能提升作業效率，更是確保安全的重要基礎。民航局表示，今天與會人員針對疫後航運復甦地勤裝備汰購需求、桃園機場北登廊廳機坪運作等提問踴躍、交流活絡，各講座對於提問與建議亦逐一回應，展現與會者對於空側地面作業安全與效率的高度重視。

    航空站地勤業者、空廚業者與航空站經營人座談會。（民航局提供）

