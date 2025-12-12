為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南仁壽宮300年來首辦三朝慶成醮登場 金獅陣入厝

    2025/12/12 18:20 記者吳俊鋒／台南報導
    仁壽宮轄境8里的13角頭廟神明都已進駐，一起鑑醮。（記者吳俊鋒攝）

    文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者的台南歸仁區仁壽宮，投入鉅資整修屋頂剪黏，順利完工，神明連續8個聖杯應允下，舉辦創廟逾3世紀來首見的慶成謝土祈安清醮，祭典今夜登場，展開相關科儀，金獅、宋江等陣頭也將為已由總統賴清德揭牌的新建文物館進行入厝儀式。

    該廟主祀保生大帝，是地方信仰中心，香火鼎盛，為延續傳統工藝，並典藏珍貴古文物，斥資9千萬元進行屋頂剪黏的整修，以及仁壽館的新建等工程，乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮今夜登場。

    今天早上醮壇佈置，晚間皇壇奏樂，並進行焚油逐穢等科儀，角頭廟灣厝北極殿金獅陣為仁壽館入厝，由許厝文衡聖帝堂、崁仔下觀音堂的宋江陣聯手戒護。

    仁壽宮主委張鈴宏表示，三朝祈安清醮首重科儀，包含祭五方神煞、奠安土府宅鎮符命、植柳招祥送虎埋龍等，都會在廟區進行，歡迎各界心信眾來參拜。

    張鈴宏提到，一切圓滿後，由保生大帝神轎帶領，角頭廟的金獅、宋江陣戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化，完成醮典；明年元月10日平安宴，仁壽館也將正式開放。

    仁壽宮是昔日台南東門城外三大廟之一，草創於明鄭時期，1977年重建迄今，屬於閩南式設計，精彩的琉璃剪粘工藝是重要特色，只是歷經近半世紀的風吹雨打日曬，嚴重脫落、毀損，管理委員會斥資整修。

    管委會總幹事陳英裕說，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

    仁壽館1樓為挑高逾6米的空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

    陳英裕指出，根據現有的廟史資料記載，從民前2年迄今，仁壽宮共舉辦5次建醮活動，都屬於王船醮，包含1977年的重建慶成，此為草創以來的首場三朝謝土祈安清醮，別具意義。

    仁壽宮斥資進行屋頂剪黏的整修，保存傳統工藝。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮首度舉辦慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮延續傳統工法，完成屋頂剪黏的修復。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播