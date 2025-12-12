高山下雪機會來了！大陸冷氣團明晚報到 急凍到下週一早上

未來天氣狀況。（氣象署提供）

入冬第一波大陸冷氣團明晚報到！中央氣象署預報，明天白天仍受東北季風影響，溫度變化不大，但入夜後北部和東北部會先受到大陸冷氣團影響，高山可能降雪、結冰，平地最冷僅剩10度，要到下週一（15日）白天起才緩步回溫。

氣象署預報員鄭傑仁說，明天中南部日夜溫差大，但入夜後大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨。

鄭傑仁說，這波大陸冷氣團會從明天晚上一路冷到下週一清晨，下週一白天起才會緩步回溫，明晚中部以北和宜蘭、花蓮的3500公尺以上高山會有下雪、結冰，且週日到下週一整天都很冷，台南以北低溫僅11度到15度，且部分空曠地區、近山區僅剩10度低溫。

「下週一白天起才緩步回溫，但西半部日夜溫差仍很大，屬於乾冷的天氣型態」，鄭傑仁說，下週一、二兩天白天溫度逐漸回溫，但下週三（17日）緊接著又有一波東北季風增強，不過水氣不算多，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁說，這波東北季風會在下週五減弱，不過當天水氣又變多了，屆時基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（12月13日～12月19日）期初受大陸冷氣團影響，各地降溫趨勢明顯，隨後氣溫回升，第二週（12月20日～12月26日）期中後北方冷高壓有南下的可能，各地氣溫下降。

降雨方面，以迎風面的北部及東半部為主，但第一週期末到第二週期初受華南雲系影響，環境場水氣較多，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生的機會；近期模式第2週預報不確定性較大，請留意氣象署的最新預報資訊。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

