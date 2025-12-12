面對台海局勢以小博大！ 成大、中科院合作打造國防新戰略

成大校長沈孟儒校長（左）、中科院李世強院長（右）代表雙方簽署合作備忘錄。（成大提供）

國立成功大學今（12）日與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，雙方希望透過教育與科研的聯手，深化國防科技領域的合作，也培育更多跨領域科技人才。合作範圍涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多個重要國防議題。

簽約儀式由成大校長沈孟儒與中科院長李世強共同主持。李世強表示，自己是成大的校友，對學校非常熟悉，也很高興兩單位能攜手合作。他提到，期待雙方的第1個合作計畫在未來2年將有具體成果，有可能改變台灣整體作戰方式，尤其面對中國的台灣海峽戰略態勢將帶來新的契機，也有助於實現「以小博大」的國防策略。

沈孟儒則說，成大與中科院長期交流密切，目前已在AI演算、高動力電池與水下技術等領域展開合作。他強調，學術研究應落實社會應用，與中科院的合作不僅對國家重要，也對學生成長有幫助，能提供更多學習方向與選擇。

備忘錄為期5年，雙方將整合人才、設備、技術與學術資源，推動科技研究、人才培育、產學合作及各類學術交流活動，包括實習、成果發表會與研討會等，確保研究成果能真正投入國家需求。若合作仍持續，備忘錄期滿後可書面延長，確保合作不中斷。

成大與中科院期望透過這份合作備忘錄，奠定長期合作基礎，推動我國國防科技自主研發，提升產學研整體動能，並培育更多具備跨領域能力的科技人才，為國家科技與安全發展貢獻力量。

