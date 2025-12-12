屏東今年第6例！春日鄉死亡鼬獾確診狂犬病 12/15免費打疫苗

春日鄉死亡鼬獾確診狂犬。（屏縣府提供）

屏東縣春日鄉春日村日前發現一隻死亡鼬獾，經送驗後確診為狂犬病陽性，這是屏東縣今年第6例確診案例，顯示野外疫情仍有風險。屏東縣動物防疫所為防堵疫情擴散，排定於12月15日（週一）在春日及枋寮舉辦免費疫苗注射活動，呼籲周邊民眾務必帶著家中毛小孩前往補強，共同築起防疫防火牆。

屏東縣動物防疫所指出，本月1日接獲通報在春日村發現該具死亡鼬獾屍體，經送檢後於4日確認檢出狂犬病陽性。由於狂犬病為人畜共通傳染病，且發病後致死率幾達100%，防疫所不敢大意，隨即與春日鄉及枋寮鄉公所聯繫配合，將在15日上午9時30分至11時30分於春日鄉春日村集會所，以及當日下午1時30分至3時於枋寮鄉老人文康活動中心，開設緊急免費巡迴注射站。

防疫所表示，除了此次針對春日鄉周邊區域緊急加場外，其他高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動也即將進入尾聲。尚未替家中寵物施打疫苗的民眾，可至官網「狂犬病專區」查詢詳細場次。

當局也再次疾呼民眾務必遵守「二不一要」原則：不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗。面對嚴峻疫情，民眾切勿心存僥倖，若有疑問可洽詢08-7224109，唯有落實疫苗施打，才能真正守護家人與毛孩的健康安全。

