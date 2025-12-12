中山大學2女博士生摘TSIA半導體獎 獲台積電網羅

中山大學光電科學學系郭娟瑋（左）與電機工程學系郭庭慈（右）雙雙榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類殊榮。（中山大學提供）

2025 TSIA（台灣半導體產業協會）半導體獎日前公布獲獎名單，中山大學電機工程學系郭庭慈與材料與光電科學學系郭娟瑋2名女博士生獲博士研究生類獎，是全台12位獲獎者中唯二的女性，目前均已獲聘台積電工程師。

半導體研究領域以男性為大宗，郭庭慈、郭娟瑋凸顯女性研究者在台灣科技產業中逐漸崛起的關鍵力量。郭庭慈從小就擅長邏輯推理，就讀中山大學時，在教授及實驗室學長姐的鼓勵下接觸半導體領域，攻讀博士期間深入前瞻元件研究，包含FinFET、MOSFET、GaN HEMT等方向，以第一作者發表4篇SCI論文、取得2項專利，並參與台積電7項JDP計畫與1項ARP計畫，也曾獲國科會「千里馬計畫」補助至日本東京科學大學交流1年、參與台積電實習並受邀擔任外部講師。

請繼續往下閱讀...

郭娟瑋原本主修化學系，某次參觀實驗室時，張鼎張教授簡單易懂的解說，吸引她踏入半導體研究領域。攻讀博士班期間，她研究薄膜電晶體及超臨界流體高壓缺陷鈍化技術，嘗試將超臨界流體技術應用於半導體晶圓乾燥，成功取得美國與台灣專利，並將技轉奈盾科技，深獲業界肯定，同時以第一作者發表6篇SCI論文，參與台積電6項JDP計畫。

TSIA長期致力於產學鏈結與人才扎根，今年共有5所大學的12位博士研究生獲獎，唯二的女性皆由中山大學博士生獲得，也顯示科技女力已逐漸崛起。

郭娟瑋（左2）、郭庭慈（左3）獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類殊榮，感謝材光系副教授蔡宗鳴（左1）、電機系特聘教授陳英忠（右2）、物理學系講座教授張鼎張（右1）的的指導和栽培。（中山大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法